Iván Sevilla 15 OCT 2025 - 07:00h.

Tras la cirugía y los tratamientos recibidos, el pequeño “tiene prácticamente paralizada la parte derecha del cuerpo y no puede andar"

"Para recuperar habilidades, durante mucho tiempo necesitará diferentes terapias muy caras", nos explica la familia, que pide donativos

Compartir







MálagaLa historia de Nico es la de un niño malagueño que llevaba una vida normal, yendo al colegio y haciendo su deporte, hasta que le detectaron un tumor cerebral al que sobrevivió. Pero, ahora necesita ayuda. Mucha ayuda. Porque ya no es el mismo de antes.

Su meduloblastoma diagnosticado era distinto al que padece una niña gallega en tratamiento experimental. Casos como el del pequeño de 11 años no son una excepción. También Samuel salvó su vida gracias a una terapia innovadora.

No obstante, lo que sigue a esa supervivencia igualmente es muy duro. Informativos Telecinco ha podido hablar con la familia de Nico, que trata dar visibilidad a su situación actual, organizar eventos benéficos y “recaudar fondos" por diferentes vías.

Damián, el padre del menor natural de San Pedro de Alcántara (Málaga), nos asegura que se destinarán a "un vehículo adaptado, así como a pagar terapias de logopedia, fisioterapia y neuropsicología, junto a sus refuerzos".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Para recuperar habilidades, durante mucho tiempo va a necesitarlas y son muy caras, algo que es inasumible para nosotros y que encima no tenemos aquí, sino que hay que ir a ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona”, nos justifica el progenitor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Echando la mirada atrás, nos recuerda que en octubre del 2024, su hijo salió de clase con mareos y vómitos, síntomas que ya había estado sintiendo antes. “Le hicieron un TAC de urgencia, luego una resonancia. Así le detectaron un tumor cerebral tremendo, que era muy maligno y debían quitárselo”, nos describe.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una operación de "nueve horas" y meses en la UCI

Tras quedar ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga, la rutina que llevaba esta familia “se rompió”. Porque Nico tenía que enfrentarse a una complicada operación que duró “nueve horas” y de la que salió “muy mal”.

Después, permaneció “en la UCI dos meses, luchando por salir adelante”. Al final, lo consiguió, pero con “graves” secuelas. “No movía ninguna extremidad del cuerpo y tuvieron que practicarle una traqueotomía”, nos matiza su padre.

Por suerte, posteriormente “fue evolucionando bien” y le retiraron esa sonda que le permitía respirar. Recibió hasta “31 sesiones de radioterapia, además de otras de quimio”. Transcurridos cinco meses, el pequeño sufrió otro duro revés que le hizo volver a la UCI.

“Tuvo una inflamación en la zona donde había recibido la radioterapia. De hecho, en una imagen se vio el tronco encefálico muy destruido. Incluso se plantearon la posibilidad de la sedación”, recuerda Damián, quien reconoce que los médicos estuvieron “fabulosos”.

Les dijeron que con Nico “lo iban a intentar todo porque había demostrado mucho” antes y, finalmente, optaron por recurrir a otros métodos. Por ejemplo, el uso de corticoides para ver si mejoraba esa zona inflamada. Lo hizo y volvió a respirar.

"No puede andar y es totalmente dependiente"

“A día de hoy, no tiene restos tumorales ni células cancerígenas”, añade el progenitor. Sin embargo, a su niño le toca pelear contra los daños que le han quedado: “Tiene prácticamente paralizada la parte derecha del cuerpo, no puede andar y es totalmente dependiente”.

Desde que le diagnosticaron el tumor cerebral y hasta “hace una semana”, los padres de Nico han estado viviendo en Málaga, cerca del Hospital Materno Infantil. “Ha sido posible gracias a diversas fundaciones y asociaciones que nos han ayudado”, agradece.

El siguiente paso de la familia será acudir al Instituto Guttmann ubicado en Badalona durante “seis meses”. Un centro de referencia internacional, especializado en la neurorrehabilitación de personas que han sufrido graves lesiones en el sistema nervioso.

A través del Rotary Club San Pedro de Alcántara, quien lo desee puede aportar donativos para que puedan pagar los costosos gastos de los tratamientos que necesita. El número de cuenta es ES9600493340692714048804 y es importante poner de concepto "Proyecto Nicolás".

Damián nos reitera que sus vidas han cambiado por completo, algo que “no fue fácil de asimilar”. Por delante les espera un camino “muy largo” para poder darle a su hijo la mejor calidad de vida posible. Como ellos mismos dicen “cada día es una victoria”.