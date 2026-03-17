El director de la escuela taurina presentó la denuncia por supuesta "corrupción de menores" a un aprendiz de torero en redes.

El exalcalde atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado

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La acusación de acoso sexual a un menor contra el exalcalde, Diego Manuel Agüera, de La Algaba, se queda en aguas de borrajas. El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exedil socialista, que llevaba 14 años al frente de la localidad, al no estar debidamente justificado el delito del que se le acusa. Ahora, el político amenaza con llevar ante la justicia al director de la escuela taurina que lo denunció por "venganza" tras cerrar el centro al no tener alumnos.

Diego Manuel Agüera fue denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor a través de Instagram; tuvo que dimitir de su cargo al frente del Ayuntamiento en el que llevaba 14 años, como alcalde socialista y solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

Ahora el magistrado en su auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, argumenta que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado".

Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento.

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En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

El exalcalde amenaza con una querella por injurias graves y calumnias

La denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. En ella acusaba al entonces alcalde de "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.

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Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

El exalcalde, que atribuyela denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella contra Carbonell por posibles injurias graves y calumnias, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.