Iván Sevilla 17 MAR 2026 - 18:30h.

El robo se produjo la noche del 13 de marzo en Sevilla Este cuando vieron el "cristal tintado roto del maletero"

Tras recuperar ya una trompeta al hallarla "en un mercadillo", los jóvenes piden ayuda para encontrar la otra

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SevillaUna pareja de músicos denunció ante la Policía Nacional que les robaron dos trompetas del interior de un coche que tenían aparcado en Sevilla capital. "Tienen un valor sentimental muy grande", ha reconocido una de las víctimas.

En redes sociales compartió lo que les había sucedido para pedir difusión y encontrar los instrumentos, al igual que en su día lo hizo la violinista Rocío Medina, apelando a la colaboración ciudadana.

El joven afectado admitió en su mensaje que tanto él como su novia estaban "desesperados" por localizar cuanto antes las trompetas, que fueron sustraídas junto a las fundas donde estaban guardadas.

"Si alguien se entera de algo, por favor que me hable", rogaba y añadía posteriormente lo que significan para ambos los dos instrumentos: "Nos acompañan desde que empezamos con la música".

"Lo compré ahorrando con las propinillas de los abuelos"

"En mi caso lo compré ahorrando con las típicas propinillas que nos daban los abuelos cuando los visitamos", relató desvelando la historia personal que hay detrás. Informativos Telecinco se ha puesto en contacto con este joven.

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Desde el anonimato que prefiere mantener, nos ha contado cómo ocurrió el robo: "Fue el 13 de marzo por la noche, cuando fuimos a un certamen de bandas y quedamos con unos amigos para ir a cenar al McDonald's que hay junto al Palacio de Congresos FIBES".

"Aparcamos el coche en la calle Químico Antonio Soto allí en Sevilla Este sobre las 22 horas, pegado a la pared además, por lo que no había posibilidad de abrir el maletero. Tiene los cristales tintados", nos especifica.

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Cuando regresaron al vehículo después de cenar vieron "el cristal roto del maletero". Los instrumentos ya no estaban allí. Se los habían llevado. "La ciudad está fatal, a la mínima te rompen una ventana del coche", nos lamenta.

Ya han recuperado una trompeta, pero aún buscan la otra

Este músico nos matiza también que "normalmente" dejan "en casa" las trompetas, pero en esa ocasión no lo hicieron porque habían llegado a su domicilio la noche anterior "cansados" y metieron el turismo "directamente en el garaje".

Ese 12 de marzo habían terminado "de ensayar" con su agrupación musical a las 23 horas, pero llegaron a su hogar "casi" a medianoche. El músico nos admite que "más gente de la banda" ha sufrido robos de sus instrumentos.

Por suerte, después de movilizarse por redes sociales y estar muy atentos a las plataformas de compraventa de artículos, han podido "recuperar una trompeta gracias a una persona que estuvo en el mercadillo de Su Eminencia".

El instrumento "tiene un par de bollos en la parte de arriba"

"Estamos a la espera de que la otra aparezca, ojalá que sí. Para identificarla, puede ayudar que tiene en la parte de arriba, a la altura de los pistones, un par de bollos", nos ha detallado a Informativos Telecinco.

Igualmente señala que la funda donde va metida tiene escrita en letras rojas y blancas la marca del fabricante Ortolá, empresa que comercializa accesorios para instrumentos musicales.

"Quizás la hayan vendido", piensa acerca de su paradero cuando ya quedan pocas semanas para el inicio de la Semana Santa en Sevilla. De ahí que le urja localizarla lo más pronto posible.

"Si no la recuperamos a tiempo, nuestra banda nos prestará una para poder tocar", nos ha avanzado el músico en referencia a esos días importantes en los que acompañarán a los pasos por las calles de la ciudad hispalense.

En cualquier caso, también una persona que ha conocido los hechos a través de redes sociales ha informado al joven que tiene una trompeta "en desuso" y que si la necesita, se ponga en contacto con ella.