La Policía niega irregularidades en el caso y la familia denuncia un uso desproporcionado de la fuerza

Las imágenes y el dolor de Haitam antes de morir tras recibir ocho descargas táser por los policías de Torremolinos: "Estaba inmovilizado"

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha defendido la actuación de los agentes en el caso de la muerte de Haitam Mejri, de 35 años, ocurrida en diciembre en Torremolinos (Málaga), y ha apelado a la “estricta regulación” del uso de las pistolas táser frente a lo que considera intentos de “criminalizar sin base técnica ni judicial” la intervención policial.

El SUP ha recordado que el uso de este dispositivo está sujeto a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y ha subrayado que no se trata de un arma de castigo, sino de una herramienta para neutralizar situaciones de riesgo con menor lesividad.

Asimismo, ha insistido en que el protocolo obliga a que toda actuación con táser quede registrada, documentada y sometida a control interno y judicial, lo que garantiza la trazabilidad y la posible depuración de responsabilidades.

Debate sobre las descargas

El sindicato ha rechazado que se hable de “once disparos”, calificándolo de una interpretación sin base técnica. Ha explicado que el táser funciona mediante ciclos de descarga limitados, que solo se reactivan si persiste la resistencia o el peligro.

Además, ha señalado que no existe un límite numérico de descargas en la normativa ni en las recomendaciones del fabricante, por lo que considera incorrecto trasladar esa idea a la opinión pública.

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Complejidad de la intervención

El SUP ha advertido también contra el uso de “imágenes parciales” del operativo y ha recalcado que una persona en el suelo o engrilletada no siempre está controlada, dado que las intervenciones policiales pueden ser dinámicas y complejas, especialmente ante situaciones de gran agresividad.

Tras expresar su respeto por el fallecido y su familia, el sindicato ha criticado los juicios paralelos y las acusaciones de abuso policial o racismo sin respaldo judicial.

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Interior pide esperar a la investigación

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido esperar al resultado de la investigación antes de sacar conclusiones.

El titular de Interior ha recordado que existe un protocolo claramente definido para el uso de táser y que los agentes que lo emplean llevan cámaras para garantizar la supervisión de las actuaciones.

La investigación, que se instruye en un juzgado de Torremolinos, está pendiente de los resultados definitivos de la autopsia, que deberán esclarecer la causa de la muerte.

La posición de la familia

La familia de Haitam ha impulsado la investigación con el objetivo de lograr un esclarecimiento “completo, objetivo y transparente” de los hechos.

Sus abogados sostienen que hubo un uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes y han solicitado diligencias para determinar si pudo existir un homicidio.