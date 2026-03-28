Mabel Cupet Almería, 28 MAR 2026 - 05:29h.

El evento tendrá lugar el próximo sábado en el centro Olimpo Box de San Isidro y servirá como homenaje póstumo tras el fallecimiento del deportista el pasado 10 de febrero

El homenaje incluirá la proyección de un vídeo conmemorativo sobre la vida y trayectoria de José Bisbal, elaborado con material aportado por su familia

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El municipio almeriense de Níjar se convertirá este sábado, 28 de marzo, en el epicentro del boxeo andaluz con la celebración de una velada internacional dedicada a la memoria de José Bisbal, histórico púgil y padre del cantante David Bisbal. El evento tendrá lugar en el centro Olimpo Box de San Isidro y servirá como homenaje póstumo tras el fallecimiento del deportista el pasado 10 de febrero a los 84 años.

Organizada por los clubes Olimpo Box y Paco Tejedor, la cita arrancará a las 19:00 horas y reunirá un total de 15 combates que abarcarán distintas categorías. Entre ellos, destaca la disputa del Campeonato de Andalucía de Boxeo, en una jornada que promete congregar a aficionados y figuras destacadas del panorama pugilístico. La velada cuenta además con la colaboración de la Federación Andaluza de Boxeo y el respaldo de la empresa Campojoyma.

Un video conmemorativo recordará su historia

El homenaje incluirá la proyección de un vídeo conmemorativo sobre la vida y trayectoria de José Bisbal, elaborado con material aportado por su familia. Considerado una figura clave en el desarrollo del boxeo en la provincia, Bisbal fue el primer campeón de España nacido en Almería, logrando a lo largo de su carrera varios títulos nacionales y dejando una huella imborrable en este deporte. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo, la constancia y el sacrificio, le convirtió en un referente para generaciones posteriores de boxeadores.

El momento más esperado de la velada llegará con el combate estelar, que enfrentará al boxeador andaluz Samuel Molina, conocido como ‘La esencia’, frente al mexicano Luis Enrique Montelongo, apodado ‘Morales’. Se trata de un enfrentamiento de alto nivel que podría resultar determinante en la proyección internacional de Molina, quien aspira a posicionarse como candidato a disputar un título mundial en el futuro.

Un homenaje con combates de gran nivel

Los promotores del evento, Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor, han destacado la relevancia deportiva del cartel y el carácter simbólico de la cita. Ambos han coincidido en señalar que la velada no solo ofrecerá combates de gran nivel, sino que también servirá para rendir un “merecido homenaje” a José Bisbal, cuyo legado continúa muy presente tanto en el boxeo andaluz como en el recuerdo de quienes le conocieron.

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El ring del centro Olimpo Box de San Isidro de Níjar se transformará el próximo sábado, por una noche, en un espacio de recuerdo y reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte, donde el nombre de José Bisbal volverá a sonar con fuerza entre guantes, aplausos y emoción.