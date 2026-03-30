Claudia Barraso 30 MAR 2026 - 18:10h.

Un incendio que se ha registrado en la calle Francos, en Sevilla, ha obligado a acordonar algunas zonas e interrumpir algunos pasos

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La Hermandad de El Polígono de San Pablo ha tenido que cambiar el recorrido de su itinerario tras registrarse un incendio en la calle Francos en la azotea de un edificio de tres plantas. Las autoridades acordonaron la zona para poder evacuar la zona lo antes posible y evitar que hubiese heridos.

La hermandad tenía previsto pasar por la zona, pero debido a lo ocurrido, han tenido que redirigir el paso lo antes posible y comunicarlo a todos los vecinos para evitar que vayan a la zona afectada. Desde el perfil de Emergencias Sevilla publicaron un vídeo de los efectivos trabajando en la extinción del incendio. Las llamas ardían con agresividad en la azotea del edificio quemando por completo en una zona de madera.

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El post fue publicado sobre las seis de la tarde de este lunes y afirmaron que todos los efectivos estaban tratando de extinguir el fuego lo antes posible: "Bomberos ya tiene controlada la situación. Policía Local informa que no hay personas afectadas. Analizando la posible incidencia en el recorrido de alguna hermandad. Rápida respuesta de los servicios de emergencias", explicaban.

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El nuevo recorrido

Unos minutos más tarde, en el mismo perfil de emergencias publicaron un mapa con las indicaciones que debían seguir los nazarenos y las personas que fuesen a presenciar el paso del trono. Además, pedían a los vecinos que no se creyesen los bulos que estaban circulando, sobre todo sobre la cancelación o suspensión de la procesión.

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El nuevo recorrido, en vez de seguir recto por la calle afectada, da la vuelta a la manzana hasta llegar al punto indicado en el mapa, el cual se mantiene desde el primer momento. El recorrido por tanto, se alargará unos cuantos metros más, pero la zona, aunque el incendio ha sido controlado, sigue acordonada y cortada por las autoridades.