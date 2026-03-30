Mabel Cupet Sevilla, 30 MAR 2026 - 11:15h.

El palio de la Virgen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque se vio obligada a hacer una maniobra para permitir el paso de la ambulancia

Se trata de un punto de la ciudad especialmente protegido durante la Semana Santa por su relevancia y la gran afluencia de público, cuenta con estrictas medidas de seguridad y control de accesos

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Una ambulancia sorprendió en la noche de este Domingo de Ramos a los asistentes a la Semana Santa de Sevilla tras atravesar la avenida de la Constitución, coincidiendo con el paso de la Virgen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque por la Carrera Oficial, uno de los puntos neurálgicos de la celebración.

El suceso, calificado como inusual por los testigos que presenciaron tan insólito momento, tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas en pleno desarrollo de la jornada cofrade, cuando el cortejo procesional de San Roque avanzaba por este emblemático enclave del centro histórico de la capital andaluza. La presencia del vehículo sanitario generó momentos de desconcierto entre el público que se encontraba en las sillas, que no sabía lo que había pasado y que no daba crédito a la imagen.

Obligados a hacer una maniobra para dejar paso

El palio de la Virgen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza se veía obligado a caminar hacia atrás y despejar así el trayecto, para que la ambulancia pudiera seguir su camino, en un espacio por el que ambos no podían transitar, ya que, a pesar de ser una avenida amplia, en Semana Santa el espacio está diseñado solo para el paso de las procesiones. Esta maniobra de la hermandad, que se llevó a cabo con la mayor celeridad posible, provocó los aplausos de la gente.

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La Hermanda de San Roque no fue la única afectada. La virgen de la Estrella que también se encontraba en la carrera oficial, también se vio obligada a detener su paso.

Un punto con estrictas medidas de seguridad

Este punto, especialmente protegido durante la Semana Santa por su relevancia y la gran afluencia de público, cuenta con estrictas medidas de seguridad y control de accesos. A pesar de ello, la ambulancia consiguió acceder.

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Por el momento, no han trascendido las causas concretas que motivaron la intervención del servicio de emergencias 061 ni las circunstancias que llevaron a la ambulancia a cruzar la Carrera Oficial, un hecho poco habitual dentro del dispositivo establecido para estas celebraciones. Tampoco se ha informado oficialmente de si el desplazamiento respondía a una urgencia médica en las inmediaciones o a otro tipo de incidencia. Algunos medios apuntan a un error de los servicios de emergencias.

Un incidente que ha desatado las críticas

Un incidente sin consecuencias graves que ha desatado las críticas. El que fuera delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla durante el anterior gobierno socialista, Juan Carlos Cabrera, fue contundente: "Lo ocurrido hoy con la ambulancia y el palio de la Virgen de Gracia y Esperanza en la Avenida Constitución es un fallo grave de primero de coordinación".

A pesar de la sorpresa inicial, las procesiones pudieron continuar su recorrido con relativa normalidad tras el paso del vehículo. No obstante, el episodio ha llamado la atención tanto de los asistentes como de los propios participantes en la jornada, al tratarse de una escena poco frecuente en uno de los momentos más señalados de la Semana Santa sevillana.

Un domingo de Ramos pleno a pesar de algunas incidencias

La irrupción de la ambulancia no fue el único contratiempo registrado durante la jornada del Domingo de Ramos en Sevilla. El día comenzó con un incendio en la calle Cuna a primera hora de la mañana. Más tarde, el fuerte viento ocasionó diversos incidentes, como la caída del vallado de las obras de la Encarnación y el desprendimiento de una rama durante el tránsito de la Hermandad de la Estrella.

Aun así, todas las hermandades del Domingo de Ramos en Sevilla lograron finalmente completar su estación de penitencia.