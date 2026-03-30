Mabel Cupet Sevilla, 30 MAR 2026 - 05:29h.

Un portal inmobiliario ha puesto a la venta esta joya arquitectónica por 6,85 millones de euros

El convento cuenta con licencia para 75 habitaciones y capacidad para albergar eventos de hasta 1.000 personas.

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El mercado inmobiliario no deja de sorprendernos. Un importante portal de venta de inmuebles ha puesto a la venta en la localidad sevillana de Carmona un inmueble que trasciende lo material para adentrarse en la historia. Se trata de un impresionante convento del siglo XVI que no solo representa un tesoro arquitectónico, sino también una oportunidad para el negocio.

El convento de la Concepción, declarado Bien de Interés Cultural en 1963, se ofrece por 6,85 millones de euros. Perteneció a una comunidad de franciscanas concepcionistas hasta el año 2006, cuando pasó a ser propiedad particular.

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Con una superficie construida de 3.700 metros cuadrados, ampliables hasta los 5.300, este enclave monumental se presenta como un proyecto ideal para el desarrollo de un hotel ya que cuenta con licencia para 75 habitaciones y capacidad para albergar eventos de hasta 1.000 personas.

Un inmueble con historia

Pero más allá de sus cifras, lo que convierte a este convento en una propiedad extraordinaria es su alma histórica. Su origen se remonta a 1510, cuando el Papa Julio II concedió la bula para su fundación. Inicialmente habitado por las Terceras Franciscanas, en 1516 pasó a manos de la orden Concepcionista, estrechamente ligada a la figura de Beatriz de Silva. Las obras se prolongaron durante décadas, culminando con la bendición de su iglesia en 1543.

El conjunto arquitectónico es un fiel reflejo de la evolución artística de Andalucía. Predominan los estilos gótico y renacentista, con intervenciones barrocas que enriquecen el conjunto. La fachada exterior, sobria y austera, actúa como antesala de un interior sorprendente, donde cada espacio revela detalles de gran valor histórico.

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El Claustro una joya de valor incalculable

Entre sus elementos más destacados se encuentra el claustro, una auténtica joya del siglo XVI. De planta cuadrada y dos niveles, está articulado mediante columnas dóricas y jónicas que aportan equilibrio y elegancia. Este espacio, concebido como lugar de recogimiento, destaca hoy como uno de los mayores atractivos arquitectónicos del edificio.

La iglesia, por su parte, constituye el corazón espiritual y artístico del convento. De nave única y ábside poligonal, responde al estilo gótico-mudéjar y conserva un artesonado original de par y nudillo en un estado de conservación excepcional. En su interior se alza el retablo mayor, obra del escultor barroco Tomás Guisado, realizado en el siglo XVIII. Su profusa decoración, con tallas, dorados y una compleja iconografía, lo sitúan como una de las piezas más valiosas del conjunto.

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El inmueble incluye además 1.402 metros cuadrados adicionales distribuidos en tres parcelas anexas, con acceso a tráfico rodado. Esta ampliación permite proyectar nuevas áreas funcionales que potencien su uso hotelero o cultural, consolidando un complejo de gran envergadura en pleno centro histórico.

A lo largo de los siglos, el convento ha sido testigo de múltiples transformaciones, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Su valor patrimonial no solo radica en su arquitectura, sino también en su capacidad para narrar la historia de la ciudad y de las órdenes religiosas que lo habitaron.

Cuenta la leyenda que fue creado bajo los auspicios de Isabel I para encubrir a una amante de Fernando “El Católico”.

Ha sido utilizado como escenario para películas

Un convento que además se ha utilizado como escenario para el cine. El edificio fue elegido para la adaptación de la novela La piel del tambor, escrita por Arturo Pérez-Reverte y llevada al cine en 2022 por Sergio Dow. La película contó con un elenco internacional encabezado por Richard Armitage, Amaia Salamanca y Carlos Cuevas.

Hoy, este convento se enfrenta a una nueva etapa. Esta joya arquitectónica de Carmona se presenta como una oportunidad irrepetible para dar nueva vida a un legado de más de cinco siglos.

A pesar de que la compraventa de viviendas en Andalucía ha subido un 4,5% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 12.125 operaciones, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este inmueble único, no es apto para cualquier bolsillo.