Existe una normativa de referencia, pero cada comunidad desarrolla sus propios programas y cuantías

Hasta 30.000 euros para adaptar tu vivienda si tienes movilidad reducida

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Existe una trampa mental muy extendida entre aquellos que están en situación de desempleo, y es creer que formarse tiene un coste que no pueden asumir. La realidad es que en España hay un sistema de ayudas autonómicas y estatales que financia no solo la formación en sí, sino también los gastos que genera asistir a ella, desde el transporte hasta el cuidado de hijos. El problema, como en casi todas las ayudas, es que quien no las busca no las encuentra.

El sistema de formación para el empleo en España funciona de la siguiente manera: las comunidades autónomas reciben fondos del Ministerio de Educación y del SEPE para financiar cursos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas. La formación no tiene coste para el alumno. Pero además de esa gratuidad, existen becas y ayudas adicionales para compensar los gastos derivados de asistir.

La normativa de referencia es la Orden EFP/942/2022, que regula la oferta formativa del sistema de formación profesional en el ámbito laboral. Sobre esa base, cada comunidad desarrolla sus propios programas y cuantías.

Madrid: hasta 1.500 euros para menores de 30

La Comunidad de Madrid cuenta con dos líneas diferenciadas para personas desempleadas que se forman. La primera es específica para jóvenes. Financia el equivalente al coste de la formación, hasta un máximo de 1.500 euros por persona beneficiaria, para personas desempleadas menores de 30 años que realicen cursos que mejoren su empleabilidad en centros con ofertas formativas financiadas por la Comunidad de Madrid.

La segunda línea funciona por días de asistencia y tiene un perfil diferente. Para jóvenes desempleados menores de 30 años sin estudios con orientación profesional que cursen certificados profesionales con alta inserción laboral, la ayuda es de 16,50 euros por cada día de asistencia efectiva a la formación, recibida al finalizar el certificado profesional. Y para quienes tienen más de 52 años, la cuantía máxima de la ayuda es de 13,50 euros por día de asistencia presencial a las clases teóricas y prácticas, para personas desempleadas mayores de 52 años que realizan itinerarios del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.

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Castilla y León: colectivos prioritarios y becas por discapacidad

Castilla y León tiene activa su convocatoria FOD para 2025 y 2026, que subvenciona formación asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para desempleados. En la selección de participantes se considerarán colectivos prioritarios a jóvenes menores de 35 años preferentemente sin cualificación; mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares; y parados de larga y muy larga duración, con especial atención a quienes han agotado sus prestaciones.

Las ayudas complementarias son las siguientes: las personas desempleadas que participen en la oferta formativa pueden optar a una beca de 10 euros por día de asistencia si tienen discapacidad de al menos el 33% o son víctimas de violencia en el ámbito familiar; y a una ayuda de transporte de 1,50 euros por día de asistencia cuando se usa transporte público.

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Aragón: 17 millones para sectores con alta demanda

Aragón lanzó en 2025 uno de los programas más ambiciosos del país. El INAEM lanzó el Plan Cualifícate 2025 con 17 millones de euros para formar a personas desempleadas en Aragón, orientado a mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo, con especial atención a sectores estratégicos, comarcales o emergentes y competencias digitales básicas o avanzadas.

Extremadura: 70 cursos en teleformación

La Junta de Extremadura publicó en enero de 2026 una convocatoria de ayudas para financiar acciones formativas dirigidas a demandantes de empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, con una dotación económica de 5.012.000 euros. Se ofertan 70 cursos correspondientes a 65 especialidades formativas distintas, todos en modalidad de teleformación, con una capacidad global para 2.100 alumnos desempleados.

La Rioja: becas específicas por perfil

La Rioja tiene un sistema de becas especialmente detallado según el perfil del solicitante. El programa de becas y ayudas para trabajadores desempleados de La Rioja distingue entre beca por asistencia para jóvenes menores de 30 años del Sistema de Garantía Juvenil; beca por asistencia para personas con discapacidad igual o superior al 33%; beca específica para mujeres desempleadas víctimas de violencia de género; ayuda de conciliación para quienes tengan hijos menores de 12 años o familiares dependientes; y ayuda por alojamiento y manutención para prácticas fuera de La Rioja vinculadas a sectores tecnológicos avanzados.

El proceso de acceso y solicitud es similar en todas las comunidades, y pasa primero por inscribirse como demandante de empleo en el servicio público de empleo autonómico, consultar la oferta formativa disponible en ese servicio y solicitar plaza en el curso. Una vez admitido, la beca o ayuda se solicita simultáneamente o al inicio de la formación. Las solicitudes de becas y ayudas deben presentarse de forma electrónica en la sede electrónica de la comunidad autónoma correspondiente, con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.