Mabel Cupet Sevilla, 31 MAR 2026 - 16:11h.

El juicio se había señalado para principios de abril pero las partes alcanzaron un acuerdo que ha evitado la celebración de la vista con jurado popular.

Según la sentencia, la mujer presentaba un trastorno de ideas delirantes persistentes, con creencias persecutorias no ajustadas a la realidad

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La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a 40 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario cerrado a la mujer cuyo hijo de seis años apareció sin vida tras un incendio en una vivienda del barrio de la Chana, en mayo de 2023.

Aunque en un primer momento no se conocieron las causas de la muerte, la mujer reconoció ante el tribunal que asfixió al menor mientras dormía, lo colocó en un sofá del comedor y, tras rociarlo con gasolina, le prendió fuego. La decisión se produjo bajo el convencimiento de que su hijo estaba siendo víctima de abusos sexuales y apenas diez días antes del desahucio por impago del alquiler de la vivienda, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso la web de informativos t5.

Un acuerdo previo ha evitado el juicio

El juicio, previsto inicialmente para abril con jurado popular, se evitó tras alcanzarse un acuerdo entre las partes. La sentencia de conformidad, ya firme, atribuye a la mujer un delito de asesinato con la agravante de parentesco y otro de incendio. Sin embargo, se le ha aplicado la eximente completa de anomalía psíquica, por lo que ha quedado absuelta de ambos delitos.

En lugar de penas tradicionales, la Sala le ha impuesto medidas de seguridad: 20 años de internamiento por el asesinato y otros 20 por el incendio, de manera acumulativa. La mujer no podrá abandonar el centro sin autorización expresa del tribunal y deberá indemnizar con 180.000 euros al padre del menor por la muerte de su hijo.

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La mujer presentaba trastorno de ideas delirantes

Según la sentencia, la mujer presentaba un trastorno de ideas delirantes persistentes, con creencias persecutorias no ajustadas a la realidad. Convencida de que su hijo sufría abusos sexuales desde hacía más de tres años, a pesar de que las denuncias presentadas fueron archivadas, la madre ideó un plan para acabar con su vida.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de mayo de 2023, aprovechando que estaban solos y que el niño dormía, lo asfixió. Posteriormente, lo sentó en el centro del sofá, lo roció con gasolina usando guantes de látex y le prendió fuego. El incendio se extendió al resto del mobiliario del salón y al recibidor.

Acto seguido, la mujer abrió las espitas de la cocina conectadas a una bombona de gas y dejó abiertos todos los muebles, aumentando el riesgo de explosión. Finalmente, se dirigió a su dormitorio, donde fue encontrada por la policía en estado de semiinconsciencia por inhalación de humo.

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El incendio fue detectado por los vecinos alrededor de las 3:00 horas, quienes alertaron a la policía y bomberos, evitando así que el fuego se propagara a pisos contiguos. Las investigaciones confirmaron que el foco del incendio se encontraba en el sofá y que la fuente era el mechero utilizado por la madre.