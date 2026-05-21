Las catadoras de Hitler: solo Margot sobrevivió a la tortura que sufrieron 15 mujeres más de dos años

Margot Woelk no era judía, era alemana, joven y sana cuando en 1943 se vio atrapada en una pesadilla.

De maquilladores y peluqueros hasta guardias de seguridad: las joyas millonarias que llevan los artistas en Cannes

Compartir







Cada día, durante más de dos años, 15 mujeres se sentaban a la mesa de Hitler y probaban la comida para que él no fuera envenenado. Ese era su oficio, detectar si había veneno. Y aprendieron a distinguir el sabor del miedo. Esa perturbadora historia llega ahora a los cines.

Margot Woelk no era judía. Era alemana, joven y sana cuando en 1943 se vio atrapada en una pesadilla. Con 95 años reveló su secreto. Hitler vivía obsesionado con que querían envenenarlo y ella, junto a otras mujeres, fue obligada a sentarse a la mesa y comer los platos que preparaban para el Führer. Tenían que esperar una hora para estar seguros de que la comida no estaba envenenada.

PUEDE INTERESARTE Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes por 'Viva'

Una condena en vida que alimentó la novela de Rosella Postorino de la que Silvio Soldini ha bebido para su última película. "La novela me dejó fascinado. Es intensa, emocionante". Los ingredientes son poderosos y muy cinematográficos. El miedo, el hambre, la culpa, la supervivencia. "La historia nos habla de la capacidad de adaptación del género humano".

Una película de guerra en la que no vemos la guerra, pero sí la tensión psicológica, rodada en alemán y con actores alemanes. "Me parecía necesario para darle la verdad que necesitaba", dice Soldini.

Margot fue la única superviviente de las 15 mujeres que sufrieron aquella tortura durante dos años y medio. Falleció pocos meses después de contar al mundo aquel macabro episodio que ahora llega a los cines.