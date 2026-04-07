Mabel Cupet Sevilla, 07 ABR 2026 - 06:30h.

Una vida dedicada a la fotografía de naturaleza, donde cada amanecer es una oportunidad para capturar la belleza efímera del paisaje y la fauna

Uno de los mayores privilegios de su trabajo es poder observar y retratar al lince ibérico

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Dice la famosa frase atribuida al filósofo Confucio que “si eliges un trabajo que te guste no tendrás que trabajar ni un día de tu vida” y eso es lo que decidió el fotógrafo Carlos Romero cuando se puso al frente de su cámara para inmortalizar momentos únicos de la naturaleza.

“Entre la primera luz del alba y el susurro dorado del atardecer, transcurre mi vida”, así describe este fotógrafo sevillano su día a día. Lleva más de dos décadas recorriendo algunos de los espacios naturales más valiosos de Andalucía, aunque Doñana se convirtió pronto en uno de los escenarios centrales de su trabajo. Allí, entre marismas que cambian de color con cada estación y cielos abiertos que parecen no tener fin, Romero encuentra una fuente constante de inspiración.

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Una vida dedicada a la fotografía de naturaleza

Sus fotografías capturan momentos que duran apenas un instante: el vuelo de los flamencos al amanecer, el reflejo del cielo sobre el agua o la presencia discreta de la fauna que habita uno de los espacios naturales más valiosos de Europa. “Mi trabajo es una forma de vida. Es madrugar, esperar, fallar, aprender y, de vez en cuando, tener la suerte de congelar en el tiempo uno de esos momentos que la naturaleza ofrece solo a quienes están dispuestos a escucharla”.

Detrás de cada imagen hay mucho más que belleza. Hay madrugadas frías, largas horas de espera y el conocimiento profundo del territorio. La fotografía de naturaleza, en su caso, no consiste solo en disparar la cámara, sino en entender los ritmos del paisaje y respetar la vida que lo habita. Para Carlos Romero, el fotógrafo debe ser ante todo un observador paciente.

Doñana, fuente constante de inspiración

Sus imágenes han logrado acercar la riqueza de Doñana a un público cada vez más amplio. A través de exposiciones, publicaciones y redes sociales, su trabajo contribuye a despertar la sensibilidad hacia un entorno natural. Cada fotografía funciona como una ventana abierta a un lugar desconocido para la gran mayoría y cuya conservación resulta esencial.

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Para Carlos, uno de los mayores privilegios “es poder observar y retratar al lince ibérico, un símbolo de nuestra naturaleza. Cada encuentro con él es un recordatorio de por qué hago lo que hago: no solo para capturar una imagen, sino para transmitir emoción, conciencia y respeto por el mundo natural”.

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Roco, el pequeño zorro que conquistó su cámara

La relación de este fotógrafo con la naturaleza es tan profunda que desde hace años comparte amistad con Roco, un pequeño zorro que habita en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Lo que comenzó como encuentros ocasionales durante sus jornadas fotográficas terminó convirtiéndose en una relación marcada por la confianza y la paciencia. Con el paso del tiempo, el animal fue acostumbrándose a su presencia tranquila y respetuosa, permitiendo a Carlos Romero observar de cerca su comportamiento y capturar momentos únicos de su vida en libertad.

Para el fotógrafo, Roco no es solo un protagonista en sus imágenes, sino también un símbolo de la conexión que puede surgir entre el ser humano y la naturaleza cuando se actúa con respeto. A través de sus fotografías, Romero ha logrado mostrar la curiosidad, la inteligencia y la belleza de este pequeño zorro, acercando al público la vida cotidiana de la fauna salvaje de Doñana.

Una pasión compartida en cursos y talleres de fotografía

Su relación con la naturaleza comenzó mucho antes de dedicarse profesionalmente a la fotografía. Criado entre paisajes naturales, el respeto por el entorno le fue inculcado desde pequeño por su familia, una influencia que todavía hoy marca su manera de acercarse al campo. Para Romero, la fotografía de naturaleza exige algo más que técnica: requiere paciencia, observación y, sobre todo, respeto por las especies y sus hábitats.

Una pasión que además le lleva a compartir su experiencia a través de cursos y talleres dirigidos a fotógrafos, tanto aficionados como profesionales. En estas formaciones transmite no solo conocimientos técnicos sobre el uso de la cámara, la luz o la composición, sino también su forma de entender la fotografía de naturaleza.