Así suena la canción oficial de la visita del Papa a España, un himno en el que participa Hakuna

El título y el contenido de la canción remiten directamente al lema del Viaje Apostólico, Alza la Mirada, que a su vez está tomado del Evangelio de Juan (4,35)

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El 5 de marzo de 2026, doce compositores entraron en el Halley Music Hub de Madrid con un encargo tan concreto como abrumador: crear en un solo día la banda sonora de uno de los acontecimientos religiosos más relevantes del año en España. Veinticuatro horas después, tenían un himno. Se llama 'Alza la mirada', y el pasado 16 de abril fue presentado oficialmente en la sede de la Fundación Pablo VI ante los medios, representantes eclesiales y parte del equipo creativo. Desde el 17 de abril está disponible.

Un encargo hecho en tiempo récord

El himno oficial del Viaje Apostólico del Papa León XIV a España, previsto del 6 al 12 de junio de 2026, nació de lo que en la industria musical se conoce como un Song Camp: una sesión de composición intensiva y colaborativa en la que los participantes trabajan contra reloj hasta dar con el resultado. La sesión fue impulsada por VIVAFE, la plataforma de música católica contemporánea que ha coordinado todo el proyecto, y su producción quedó en manos de Pablo Cebrián, con Toño Casado como director artístico.

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Los compositores que participaron en el proceso procedían de realidades muy distintas dentro de la música católica española. Entre ellos figuran integrantes del movimiento Hakuna, una comunidad de espiritualidad juvenil de origen madrileño con fuerte presencia en España y América Latina, miembros del grupo barcelonés TUYO, los sacerdotes Toño Casado y Jaime Salmonero, y los músicos Marcos Ricbour y Javi Caño. La convocatoria incluyó también una llamada abierta en redes sociales para incorporar voces emergentes al proyecto.

Cebrián explicó el criterio estético que guio la composición con una frase que define bien la apuesta del proyecto: "He intentado que sea un himno grande, porque es un acontecimiento masivo, y que emocione sin sonar necesariamente a lo que la gente entiende por música de iglesia".

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1.700 voces en cuatro catedrales el mismo día

Lo que convierte a Alza la mirada en algo más que un himno institucional es su proceso de grabación. El 21 de marzo de 2026 más de 1.700 voluntarios procedentes de colegios, parroquias, asociaciones y comunidades de toda España cantaron de forma simultánea desde cuatro templos: la catedral de la Almudena en Madrid, la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, la catedral de La Laguna en Tenerife y la catedral de Santa Ana en Gran Canaria. Los cuatro son lugares que el Papa visitará durante su estancia en el país.

Durante la sesión en la Almudena, el cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, estuvo presente y animó a los participantes con una frase que resume el espíritu del proyecto: "No dejéis de cantar juntos".

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El resultado es lo que los organizadores describen como el Gran Coro de Voces Católicas: una agrupación ad hoc que representa a las archidiócesis de Madrid, Barcelona y las diócesis de Canarias, y que canta junto al grupo VIVAFE en la versión final del himno.

Una canción con mensaje

El título y el contenido de la canción remiten directamente al lema del Viaje Apostólico, que a su vez está tomado del Evangelio de Juan (4,35): "Alzad los ojos y mirad los campos, que están blancos para la siega." Es una imagen agrícola convertida en llamada a la acción y a la esperanza.

Musicalmente, la canción combina un sonido contemporáneo, con arreglos cercanos al pop gospel y al rock orquestal, con una estructura de himno de masas diseñada para ser cantada en grandes concentraciones. Sus estrofas alternan una voz solista de perfil intimista con la entrada progresiva del coro, que en el estribillo alcanza su máxima densidad sonora con los 1.700 voluntarios. La publicación en Confercoval recoge uno de los estribillos del himno: "Alzo la mirada, mis ojos en Jesús / Alzo la mirada, clavada en la cruz".

Desde VIVAFE subrayan que el proyecto tiene una vocación que va más allá del acontecimiento puntual: "Este himno marca un antes y un después en la música religiosa contemporánea en España", y añaden que el objetivo es "demostrar que la música católica puede alcanzar niveles profesionales elevados, con un sonido actual y competitivo dentro de la industria musical".

Uno de los elementos que distingue a Alza la mirada de otros himnos institucionales es su destino económico. Todos los ingresos que genere la reproducción de la canción en plataformas digitales se destinarán íntegramente a diversas obras sociales de la Iglesia en España, convirtiendo cada escucha en una pequeña aportación a proyectos de asistencia social.

La letra completa de Alza la mirada

[Estribillo] Alzo la mirada Mis ojos en Jesús Alzo la mirada Clavada en la cruz Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz Alzo la mirada Alzo la mirada Alzo la mirada

[Estrofa 1] No estoy hecho Para mirar al suelo Al mirarte Sé por qué nací Me creaste Para mirar al cielo Estoy inquieto hasta que no descanse en ti

[Estribillo] Alzo la mirada Mis ojos en Jesús Alzo la mirada Clavada en la cruz Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz Alzo la mirada Alzo la mirada Alzo la mirada

[Estrofa 2] El Señor es mi fuerza Y mi esperanza No vacilaré (Alzo la mirada) Él es la roca De la salvación En Él confío Y no tiemblo En Él confío Y no tiemblo

[Estribillo] Alzo la mirada Mis ojos en Jesús Alzo la mirada Clavada en la cruz Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz Alzo la mirada Alzo la mirada Alzo la mirada

[Puente] Por los que buscan la paz Y la libertad Para que encuentren en tus ojos Dónde descansar Por los que cruzan el mar Buscando un hogar Para que vean más allá De la tempestad

Por los que buscan la paz Y la libertad Para que encuentren en tus ojos Dónde descansar

[Outro] Alzo la mirada... Alzo la mirada... Alzo la mirada...