Isaías Táboas ha reconocido en el Tribunal Supremo que el exasesor ministerial Koldo García le envió el currículum de Claudia Montes

Claudia Montes declara que Ábalos no le aclaró si estaba "enchufada" en Logirail y que Koldo le decía que era su "jefe"

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El expresidente de Renfe Isaías Táboas ha reconocido en el Tribunal Supremo que el exasesor ministerial Koldo García le envió el currículum de Claudia Montes, mujer que ha declarado que fue amiga de José Luis Ábalos y que fue contratada en Logirail, filial de la compañía ferroviaria. Según ha explicado, se limitó a remitirlo a Recursos Humanos y no se implicó más.

Táboas ha indicado, en calidad de testigo en el juicio contra el exministro, el exasesor y el empresario Víctor de Aldama, que tras recibir de Koldo el currículum de Montes, siguió "el proceso normal" que estaba acostumbrado a hacer con el resto.

"Si recibía uno, lo enviaba a Recursos Humanos de Renfe para que valorasen si nos podía ser útil. Y en este caso, debí hacer lo mismo. Simplemente, el trámite habitual de enviar a Recursos Humanos, para ver si podía ser útil para la empresa", ha señalado.

Preguntado por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre si hizo alguna actuación especial con ese currículum, Táboas ha dicho que no recuerda haber hecho "ninguna" y también ha asegurado que "nunca" tuvo contacto con Montes.

El expresidente de Renfe ha negado tener relación especial con Koldo, que era consejero de esa compañía pública y que no lo veía en los consejos porque el entonces asesor de Ábalos "normalmente se conectaba telemáticamente".

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"De verlo, cuando yo iba al Ministerio de Transportes, porque estaba allí, saludarnos y en algún desplazamiento, pues de alguna inauguración o algo así, porque estaba por ahí, pero no teníamos un contacto estrecho", ha agregado.

Táboas ha reconocido también que, en febrero de 2020, Koldo se puso en contacto con él porque Montes tenía un problema laboral en Logirail.

"Me dijo que había un lío, un conflicto con una persona, y que me interesase. Me interesé. Pregunté, supongo que a través de Recursos Humanos de Renfe, para averiguar qué pasaba y lo que me dijeron fue que el problema se había solucionado. Y así se lo comuniqué", ha afirmado.

Y ha afirmado que Logirail no era una de las empresas que le ocupara: "Hacía unos trabajos muy determinados en aquel momento, para maniobras, para mercancías, y no era un tema que a mí me interesase mucho".

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Un excargo de Adif, "correa transmisora"

Ignacio Zaldívar, excargo de Adif, ha declarado como testigo que percibió "altivez" y "soberbia" cuando contactó con la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez para solucionar un problema que tuvo cuando ella trabajaba en Ineco.

Según su relato, la entonces presidenta de la ferrovial, Isabel Pardo de Vera --investigada en la Audiencia Nacional (AN) por el 'caso Koldo'--, le trasladó que "el ministro" Ábalos "la había llamado" porque Ineco estaba "molestando" a Jéssica, como ya reconoció tanto en sede judicial como en la comisión de investigación del Senado.

"Creo recordar que era por un tema que le tenían que hacer llegar unos cheques de comida", ha expresado, y ha manifestado que no le dio "mayor importancia".

El abogado que representa a la acusación popular liderada por el PP, Alberto Durán, ha reconocido no entender "por qué iban a molestar" a Rodríguez "por entregarle una cosa que le sirve para comer gratis", habida cuenta de que "se eleva, nada menos que hasta al ministro".

"Pregúntaselo a Jéssica, yo era una correa transmisora. Me pide, transmito. Simplemente lo que me transmitió Ineco era que querían ponerse en contacto con Jéssica, que la estaban llamando para ponerse en contacto con ella para darle unos cheques de comida", ha aducido Zaldívar.

El fiscal ha cuestionado si en una reunión "le comentaron que existía una situación especial con una persona que no ficha", refiriéndose a Jéssica. "No, no, hubiese sido una anomalía inadmisible", ha contestado Zaldívar.

Por su parte, la secretaria general de Ineco, Amparo Monterrey, ha testificado que no les constaban incidencias ni sospechas de que Jéssica no trabajara: "A todos los ojos, esta persona prestaba sus servicios. Fue una sorpresa".