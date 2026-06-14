Los participantes, de diversas edades, han portado pancartas con mensajes contra el G7

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Unas 25.000 personas han participado este domingo en la manifestación convocada en Ginebra, la capital suiza, contra la cumbre de los siete países más industrializados del mundo (G7) que se celebra esta semana en Évian, Francia. La marcha, mayoritariamente pacífica, ha terminado con enfrentamientos entre manifestantes y policías.

La primera parte de la marcha ha transcurrido sin incidentes en un ambiente festivo y colorido bajo las consignas lanzadas desde la coalición convocante, No G7, que agrupa a unas 60 organizaciones. Entre los participantes destacaban organizaciones feministas, propalestinas, de izquierda, sindicales y kurdas, según recogen medios suizos.

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Los participantes, de diversas edades, han portado pancartas con mensajes contra el G7, exigiendo una "respuesta" contra el fascismo, el imperialismo y el capitalismo.

Entre 500 y 600 personas protagonizan graves enfrentamientos con los agentes

Más tarde, a partir de las 16.30 horas, entre 500 y 600 personas han protagonizado graves enfrentamientos con los agentes que derivaron en daños materiales en una sede de la consultora PwC, del banco UBS y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

"Su manifestación no está autorizada, por favor, abandonen el lugar", han emplazado los agentes a través de megáfonos antes de cargar contra los manifestantes, que se habían vuelto a concentrar en el parque de Mon Repos, punto de inicio de la marcha, después de recorrer las calles de Ginebra.

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Los policías han empleado una gran cantidad de gas lacrimógeno para intentar dispersar a la multitud. También se ha utilizado un camión de bomberos equipado con un cañón de agua. Los miembros del 'black block' han respondido lanzando cascotes y fuegos artificiales contra la agentes. Durante la manifestación se ha incendiado además un coche eléctrico, un Tesla, y varios contenedores de basura.

"Ha habido una represión policial totalmente desproporcionada", señala Alice Lefrançois

"Al principio, el ambiente era bastante festivo, sobre todo en la parte delantera de la procesión. Luego, se formaron dos grupos distintos de 'black block' que se mezclaron (con la manifestación), uno al frente y el otro en la parte trasera", ha explicado un portavoz de la Policía del cantón de Ginebra, Alexandre Brahier, citado la emisora suiza RTS.

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Sin embargo, desde la organización, la secretaria sindical del sindicato suizo SIT, Alice Lefrançois, ha criticado la "desproporcionada" intervención policial. "Ha habido una represión policial totalmente desproporcionada", ha planteado antes de criticar la "intimidación policial". "Los disturbios fueron agravados por la policía, que provocó la escalada", ha señalado en declaraciones a la cadena suiza RTS.

Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) ha anunciado la suspensión total del tráfico ferroviario en la línea Ginebra-Lausana, entre Ginebra y Chambésy debido a la manifestación. También los tranvías de Ginebra están regresando a cocheras por precaución ante los incidentes y para facilitar el trabajo policial.