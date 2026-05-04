Mabel Cupet Sevilla, 04 MAY 2026 - 16:08h.

El animal es de tamaño mediano, presenta pelaje de color marrón y blanco y llevaba un collar rojo en el momento del rescate

Fue trasladado hasta las dependencias policiales, donde actualmente permanece en buen estado y bajo supervisión

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La Policía Local de Osuna, Sevilla, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para tratar de localizar a los propietarios de un perro que fue rescatado ayer, domingo 3 de mayo, en la zona de carretera de Écija, tras ser encontrado sin poder salir en el interior de una poceta inundada.

Los agentes han difundido, a través de las redes sociales, la imagen y la descripción del animal con el objetivo de agilizar su identificación, ya que, por el momento, no se ha podido dar con sus dueños. El perro permanece bajo custodia a la espera de que alguien pueda reconocerlo y reclamarlo.

Un rescate en una zona de riesgo

Los hechos ocurrieron tras el aviso de un ciudadano asegurando que había un perro perdido y desorientado. En un primer momento, los agentes no localizaron al animal hasta que dieron con una poceta anegada de agua, en un punto de la carretera, donde se encontraba el perro y no podía salir por sus propios medios. Los agentes tuvieron que intervenir para rescatar a la mascota que se encontraba en una situación comprometida.

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Tras ser auxiliado, el animal fue trasladado hasta las dependencias policiales, donde actualmente permanece en buen estado y bajo supervisión, mientras se continúan las gestiones para localizar a su familia.

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Sin chip y con pocas pistas de identificación

Uno de los principales obstáculos para encontrar a los propietarios es que el perro no dispone de microchip identificativo, según ha informado la Policía Local. Esta ausencia de registro oficial dificulta su identificación y reduce las posibilidades de localizar a sus dueños de forma rápida.

El animal es de tamaño mediano, presenta pelaje de color marrón y blanco y llevaba un collar rojo en el momento del rescate. Estos detalles son, por ahora, las únicas pistas disponibles para intentar dar con su origen.

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Llamamiento a la ciudadanía

Ante esta situación, la Policía Local de Osuna ha solicitado la colaboración de los vecinos y de cualquier persona que pueda reconocer al animal o aportar información sobre su procedencia. El objetivo es localizar a sus dueños lo antes posible para facilitar su reencuentro.

Desde el cuerpo municipal insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para resolver el caso, por lo que piden que la información se comunique directamente a la Policía Local.

Además, recuerdan la importancia del microchip como herramienta fundamental para la identificación de mascotas, ya que facilita enormemente su localización en casos de pérdida o extravío.

Mientras continúan las gestiones, el perro permanece a salvo, hoy más animado, como nos cuentan. Ha comido y ha bebido y su comportamiento es muy bueno, aseguran. Según fuentes policiales, se han puesto en contacto con los agentes para interesarse por el animal desde la asociación "Salvemos Podencos" quienes les ha asegurado que van a ir a recogerlo para ofrecerle así un hogar seguro y acondicionado. Ahora solo falta que aparezca su familia o que alguna pista permita esclarecer su origen lo antes posible.