Mabel Cupet Sevilla, 28 ABR 2026 - 05:30h.

El animal, esterilizado y en buen estado de salud, es una perrita alegre, cariñosa y muy noble

Galleta se recupera y espera una nueva oportunidad en la protectora Patas el Puerto de Santa María

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Hay historias tristes, que empiezan mal, pero que aún guardan la esperanza de un final distinto. La historia de Galleta es una de ellas: una pequeña maltipoo de siete años cuya vida no ha sido fácil, pero que, contra todo pronóstico, sigue creyendo y buscando el amor de un hogar.

Galleta apareció atada en la calle, sin cobijo, sin comida, sin condiciones adecuadas y sin explicación, acompañada por sus dos crías, ya adultas. Las tres habían sido abandonadas a su suerte. Durante años, Galleta fue utilizada para criar sin descanso, convertida en un medio en lugar de ser tratada como lo que es, un ser vivo capaz de sentir, de sufrir y de querer.

Una perrita alegre y cariñosa

A pesar de su triste y conmovedora historia, Galleta no responde al dolor con miedo ni desconfianza. Al contrario, es una perrita alegre, cariñosa y profundamente noble, como nos cuentan sus cuidadores de la protectora Patas el Puerto de Santa María, Cádiz, donde se encuentra actualmente. Tiene un carácter tranquilo, equilibrado y sociable, lo que le permite convivir perfectamente con otros perros e incluso con gatos. Es obediente, dulce en sus gestos y siempre está dispuesta a acercarse, a compartir, a buscar una caricia como si cada gesto de afecto fuera un pequeño tesoro para ella.

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Es de tamaño pequeño, ideal para cualquier tipo de hogar, pero lo más grande de Galleta no es su físico, sino su capacidad de dar amor. Está hecha para eso: para querer y ser querida. Y lo demuestra en cada mirada, en cada movimiento de su cola, en cada instante en el que confía, a pesar de todo, en que las personas pueden ser buenas.

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Esterilizada y en buen estado de salud

Actualmente, Galleta se encuentra en buen estado de salud. Ha dado negativo en enfermedades y ya está esterilizada, lista para comenzar una nueva etapa sin cargas del pasado. Solo necesita una oportunidad, un hogar donde pueda sentirse segura y, por fin, importante.

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Porque Galleta no necesita lujos ni grandes espacios. Necesita algo mucho más sencillo y, a la vez, mucho más valioso, estabilidad, cariño y compromiso. Un hogar donde no vuelva a ser ignorada, donde no la vean como un objeto reemplazable, sino como parte de una familia. Un lugar donde pueda descansar tranquila, donde cada día esté lleno de pequeños momentos de afecto y donde nunca más tenga que preguntarse por qué la dejaron atrás.

Una familia para Galleta

Quien decida abrirle la puerta a Galleta no solo estará adoptando a una perrita. Estará cambiando una vida. Estará dándole el final que siempre mereció y que nunca tuvo. Y, a cambio, recibirá una compañía leal, silenciosa y constante, de esas que llenan los días sin hacer ruido, pero con una presencia que lo cambia todo.

Galleta sigue esperando. No sabe cuánto falta ni quién llegará, pero sigue confiando. Desde la organización responsable de su cuidado destacan su buen comportamiento general y su carácter dulce, insistiendo en que se trata de una perrita “muy adorable y buena”, que solo necesita estabilidad y cariño.

Como ocurre en muchos casos de adopción responsable, se busca para Galleta un entorno adecuado donde pueda recibir educación, afecto y atención continuada, elementos clave para su bienestar y socialización.

Las personas interesadas en darle un hogar pueden contactar a través del teléfono 611 506 107. La prioridad es encontrar una familia comprometida que garantice su cuidado a largo plazo y le ofrezca la seguridad que todo animal merece.

Galleta representa una nueva oportunidad de adopción responsable para quienes estén dispuestos a abrirle las puertas de su hogar y acompañarla en su crecimiento.

La labor fundamental de las protectoras de animales

Las protectoras de animales desempeñan una labor silenciosa, constante y necesaria que sostiene el bienestar de cientos de vidas que, de otro modo, quedarían en el olvido. Asociaciones como Patas El Puerto de Santa María representan ese esfuerzo diario de voluntarios que, movidos únicamente por el amor a los animales, rescatan, alimentan, curan y buscan familias responsables para perros y gatos que han sufrido abandono o maltrato.

Sin apoyo institucional suficiente y con recursos siempre limitados, estas entidades funcionan gracias a la solidaridad ciudadana, las casas de acogida y las donaciones, convirtiéndose en auténticos refugios de segunda oportunidad donde cada animal es tratado como un individuo con valor, historia y derecho a una vida digna.

Su trabajo no termina en el rescate, también acompañan procesos de recuperación física y emocional, promueven la adopción responsable y conciencian a la sociedad sobre la importancia de la esterilización y el respeto hacia los animales. En el caso de Patas, como en tantas otras protectoras, cada adopción lograda no es solo un final feliz, sino el resultado de un esfuerzo colectivo que transforma el abandono en esperanza y demuestra que la empatía puede cambiar destinos.