Mabel Cupet Sevilla, 12 MAY 2026 - 04:30h.

El proyecto, titulado 'Los Tres Pelos del Diablo', ha visto la luz en el Teatro Cerezo de Carmona

La obra 55 minutos de duración estaba estructurada en dos actos y basada en el cuento clásico de los hermanos Grimm

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Con tan solo 16 años, el músico sevillano Leonardo Waflar ha protagonizado un estreno poco habitual incluso en el ámbito profesional: un ballet compuesto por él mismo, que además ha dirigido al frente de su propia orquesta. El proyecto, titulado 'Los Tres Pelos del Diablo', supone el trabajo más ambicioso de su joven carrera y vio la luz el pasado viernes 8 de mayo de 2026 en el Teatro Cerezo de Carmona, en la provincia de Sevilla.

El estreno no solo destacaba por la juventud del compositor, sino también por el hecho de que fue él quien dirigió una obra de 55 minutos de duración, estructurada en dos actos y basada en el cuento clásico de los hermanos Grimm. La interpretación corrió a cargo de la Joven Orquesta Waflar, una formación integrada por 56 músicos de entre 14 y 19 años.

Una trayectoria musical excepcional a los 16 años

A pesar de su edad, Leonardo Waflar ya acumula una formación musical destacada. Estudia violín en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales de Sevilla y es concertino de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla. Además, amplía su formación en la Fundación Barenboim-Said, uno de los centros de referencia en educación musical.

Su talento le ha llevado a actuar en escenarios de gran relevancia como la Catedral de Sevilla, los Reales Alcázares o el Rosengarten de Mannheim, en Almenia, consolidando una trayectoria que sorprende por su corta edad.

Lejos de limitarse al violín, Waflar también desarrolla una actividad paralela como baterista de jazz a nivel profesional, lo que refleja la versatilidad de un perfil artístico poco habitual en músicos de su edad.

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Un compositor precoz con obras propias

En el ámbito de la composición, el joven músico ya ha firmado varias piezas originales. Entre ellas destaca Tres Danzas para Clarinete Solo, que será próximamente grabada en disco, así como un Concierto para Violonchelo y Orquesta con influencias andaluzas.

Sin embargo, es 'Los Tres Pelos del Diablo' la obra que marca un punto de inflexión en su trayectoria. Se trata de su proyecto más complejo hasta la fecha, tanto por su duración como por su estructura y exigencia interpretativa.

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Una orquesta nacida entre amigos que ya es formación sinfónica

La Joven Orquesta Waflar nació a finales de 2024 como una iniciativa informal entre jóvenes músicos con inquietudes comunes. Lo que comenzó como un pequeño grupo de amigos ha evolucionado en pocos meses hasta convertirse en una orquesta sinfónica completa, con una plantilla de 56 intérpretes que incluye cuerda, viento, arpa, piano y celesta.

Su debut oficial tuvo lugar en junio de 2025 en el Teatro Cartuja Center CITE, con el estreno de la Suite Coreográfica junto al Estudio de Danza Coppelia. Aquella actuación marcó el inicio de una trayectoria ascendente que ha ido consolidándose con nuevos proyectos y conciertos.

En marzo de 2026, la formación ofreció una actuación en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla donde ya interpretaron fragmentos del ballet que ahora se estrenará en su versión completa.