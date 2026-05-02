Mabel Cupet Sevilla, 02 MAY 2026 - 06:00h.

La última de las creaciones de este artista es un mural junto a la parroquia de San Gonzalo con las imágenes de la Virgen Milagrosa y San Vicente de Paúl

El artista sevillano con reconocimiento internacional ha realizado más de 1000 grafitis

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Las calles del barrio sevillano de Triana se han convertido en un museo al aire libre gracias al trabajo de Fabián Bravo, popularmente conocido como Kato, un grafitero que ha encontrado en las persianas de los comercios y las fachadas de edificios un lienzo inesperado para reinterpretar una de las señas de identidad más reconocibles de la ciudad y en concreto de este barrio: los azulejos.

Con aerosol en mano y una técnica depurada, este artista urbano transforma cierres metálicos en composiciones que evocan la cerámica tradicional trianera, logrando un efecto visual que sorprende tanto a vecinos como a visitantes, "la gente está encantada" nos reconoce el artista. Sus obras, cargadas de color azul, reproducen dibujos que remiten a la historia alfarera del barrio.

Un museo al aire libre en Triana

La última de las creaciones de este artista sevillano es un mural junto a la parroquia de San Gonzalo con las imágenes de la Virgen Milagrosa y San Vicente de Paúl, junto al mensaje “Buena noticia y caridad”, el lema del 400 aniversario de la fundación de la Congregación de la Misión. Pero no es el único. El primer encargo fue para la puerta de un garaje en la calle San Jacinto. La comunidad de vecinos le pidió una imagen clásica del Puente de Triana y el artista decidió reinterpretar un azulejo histórico situado en el emblemático Bar Santa Ana. Una obra que causó sensación y que le ha abierta las puertas de su barrio.

Kato nos reconoce que son muchas las personas que se han puesto en contacto con él, a raíz de estos murales, para interesarse por su trabajo y para encargarle algún proyecto.

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Arte urbano al alcance de todos

Lejos de la imagen asociada habitualmente al grafiti, el trabajo de Kato ha sido recibido con entusiasmo por parte de comerciantes y residentes, que ven en estas intervenciones una forma de embellecer el entorno y reforzar la identidad cultural de Triana. Muchas persianas, antes grises y anónimas, empiezan ahora a convertirse en piezas únicas que aportan personalidad a las calles incluso cuando los negocios están cerrados.

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El propio artista concibe su obra como una manera de acercar el arte a la vida cotidiana. Sus creaciones no solo decoran, sino que también rinden homenaje a una tradición profundamente arraigada al barrio en el que se crio, reinterpretándola desde un lenguaje urbano accesible para todos.

En un momento en el que el arte urbano gana cada vez más reconocimiento, la propuesta de Keto destaca por su capacidad para integrarse en el paisaje y conectar con la memoria colectiva. Sus obras-azulejo ya forman parte del recorrido habitual de quienes pasean por Triana, consolidando su trabajo como un ejemplo de cómo el grafiti puede transformar el espacio público sin perder de vista sus raíces.

Más de 17 años dedicados al grafiti

Kato nació en Sevilla 1986. Como él mismo nos cuenta, desde muy pequeño descubrió su pasión por el arte, experimentando con el dibujo y diversas formas de expresión visual. En 1999, empezó a usar pintura en aerosol, un momento clave que marcó el inicio de su camino en el vibrante mundo del grafiti.

Su trabajo se caracteriza por la precisión técnica y la profundidad creativa. En sus murales combina colores vibrantes y atrevidos con detalles intrincados, reflejando su enfoque meticuloso hacia el arte. su fuente de inspiración es la cultura urbana, la naturaleza y las emociones humanas para crear obras de gran escala que mezclan realismo y abstracción.

Reconocimiento internacional

Con más de 1000 grafitis a su espalda, su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional. Una de sus obras más destacadas es el mural "La Magia de los Sueños", ubicado en el barrio El Boquetillo de Fuengirola. Esta pieza fue seleccionada en 2023 como uno de los cinco mejores murales del mundo por la prestigiosa plataforma Street Art Cities.

También en 2024 el mural de Casablanca fue seleccionado como el 15º mejor mural del mundo 2024. Este reconocimiento no solo pone en valor su trabajo, sino también el impacto global del arte callejero español.

Este artista sevillano ha tenido la oportunidad de llevar su arte a lugares como Thuir (Francia), Southend on Sea (Reino Unido), Casablanca (Marruecos) y Seúl (Corea del Sur), además de haber participado en más de 25 eventos internacionales, donde ha compartido su visión y aprendido de otros artistas.

Ahora prepara las maletas para viajar a finales de mayo a Atlanta, una de las ciudades más importantes del sureste de Estados Unidos, donde realizará un mural junto a otro grafitero andaluz.