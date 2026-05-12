Juan Salinas 12 MAY 2026 - 05:00h.

Esta profesora murciana desmonta en redes el mito de que las matemáticas son difíciles y las acerca a la vida real

El bajo nivel en matemáticas y ciencias de los estudiantes en España y sus consecuencias desde primaria a la universidad

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Con más de un millón y medio de seguidores en TikTok, Lauri Math Teacher se ha convertido en uno de los fenómenos educativos del momento. Esta profesora murciana ha logrado algo que durante años pareció imposible para muchos docentes: cambiar la percepción de las matemáticas y demostrar que no son una asignatura árida reservada a unos pocos, sino una herramienta útil, cercana y, sí, también entretenida.

Así, a través de vídeos breves, claros y conectados con la vida cotidiana, Laura ha conseguido reconciliar a miles de estudiantes —y no tan estudiantes— con los números. Además, su proyecto va mucho más allá de las redes sociales ya que combina la divulgación con una academia online y el éxito de su libro ‘101 tips de matemáticas para la vida real', donde acerca conceptos clave a situaciones tan comunes como calcular descuentos o tomar mejores decisiones financieras.

En una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco', Laura nos habla sobre las claves en las que ha basado su fórmula de enseñar matemáticas desde la lógica y su aplicación en la vida real.

Pregunta: ¿En qué momento te diste cuenta de que querías dedicarte a enseñar matemáticas?

Respuesta: Más que un momento concreto, fue una sensación que se fue construyendo poco a poco. Siempre me gustaron las matemáticas, pero lo que realmente me hizo plantearme enseñarlas fue descubrir lo mucho que cambia todo cuando alguien te las explica bien. En Bachillerato tuve un profesor que hacía que las matemáticas parecieran lógicas y hasta divertidas. No era solo resolver ejercicios: era entender por qué las cosas funcionaban. Ahí pensé: si algún día puedo hacer sentir a otros estudiantes lo mismo que yo sentí en esas clases, merece la pena dedicarme a esto.

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¿Qué tenía ese profesor de Bachillerato que te marcó tanto?

Tenía algo que parece sencillo pero es muy raro: hacía que todo tuviera sentido. Me encantaba lo organizado que era a la hora de explicar, siempre seguía una estructura de: teoría, ejemplo y ejercicios, y así quedaba todo súper claro y unos apuntes maravillosos. Que justo es como lo hago yo también en clase.

No enseñaba fórmulas para memorizar, sino ideas para comprender. Si algo no lo entendías, buscaba otra manera de explicarlo hasta que encajara. Además transmitía pasión por lo que enseñaba, y eso se contagia muchísimo.

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¿Crees que cualquiera puede llegar a disfrutar de las matemáticas?

Estoy convencida de que muchísima más gente podría disfrutarlas si las aprendiera de otra forma. A mucha gente no es que no se le den las matemáticas, es que ha tenido malas experiencias con ellas. Frustración, presión o clases demasiado abstractas. Cuando entienden lo que están haciendo y ven para qué sirve, la percepción cambia muchísimo.

Muchas veces los alumnos acumulan lagunas pequeñas que con el tiempo se convierten en una bola enorme CEDIDA

¿Qué consejo le darías a un estudiante que piensa que es malo en matemáticas?

Le diría que probablemente no es malo en matemáticas, sino que nadie le ha enseñado a entenderlas todavía. Muchas veces los alumnos acumulan lagunas pequeñas que con el tiempo se convierten en una bola enorme. Y llega un momento en el que todo parece imposible, pero en realidad el problema está en la base. Mi consejo sería empezar desde ahí, sin vergüenza y sin prisa. Cuando empiezas a entender los primeros pasos, las matemáticas dejan de ser un muro y empiezan a tener lógica.

¿Por qué las matemáticas son importantes para la vida diaria?

Porque están en casi todo lo que hacemos aunque no nos demos cuenta. Desde entender una hipoteca, calcular descuentos, organizar un presupuesto o interpretar estadísticas en las noticias. Las matemáticas no son solo números; son una herramienta para entender el mundo y tomar mejores decisiones.

¿Qué crees que tiene tu forma de explicar que engancha en redes?

Creo que intento hacer tres cosas: Explicar de forma muy clara. Ir directa al concepto clave. Y conectar las matemáticas con cosas reales siempre intentando darle mi toque personal y natural.

En redes la atención dura pocos segundos, así que tienes que ir al grano. Eso me obligó a simplificar mucho las explicaciones, y al final resulta que esa claridad también funciona muy bien para captar el concepto, aunque luego tengan que completar esa explicación en clase o en casa.

¿Y cómo consigues que alumnos que odian las matemáticas se interesen por ellas?

Lo primero es quitarles el miedo, y acercárselas con situaciones cotidianas en las que ellos crean que las necesitan para resolver algo que les interesa. Muchos alumnos llegan con la idea de que no van a entender nada. Cuando empiezan a comprender cosas que antes les parecían imposibles, cambia completamente su actitud.

Se ha normalizado decir ‘soy malísimo en matemáticas’, y eso genera rechazo desde pequeños CEDIDA

Según PISA, el nivel de matemáticas en España ha bajado. ¿Qué está fallando?

Creo que hay varios factores. Por un lado, muchas veces el aprendizaje se centra demasiado en procedimientos y memorización, y menos en entender realmente los conceptos. Por otro lado, también influye la percepción social: durante años se ha normalizado decir “yo soy malísimo en matemáticas” y eso acaba generando rechazo desde muy pequeños. Necesitamos trabajar más la comprensión y la confianza de los estudiantes.

¿Cuál crees que es el mayor error al enseñar matemáticas?

Intentar enseñar las matemáticas demasiado rápido y demasiado abstractas. Cuando un alumno memoriza una fórmula sin entender de dónde sale, esa fórmula se olvida muy rápido. En cambio, cuando entiende el concepto, puede reconstruirlo incluso si se le olvida el procedimiento exacto. También creo que es importantísimo explicar las matemáticas con ejemplos cercanos a los alumnos y que les interesen, eso las hace menos traumáticas.

Si un alumno no entiende bien una base, todo lo que viene después jamás lo va a poder entender CEDIDA

Dicho esto, si pudieras cambiar algo del sistema educativo, ¿qué sería?

Intentaría dar más tiempo para comprender y menos presión por avanzar rápido en el temario. Priorizar la calidad a la cantidad del contenido básicamente. Las matemáticas necesitan consolidación. Si un alumno no entiende bien una base, todo lo que viene después se vuelve cada vez más difícil y jamás lo va a poder entender.

Hoy tienes 1,7 millones de seguidores en TikTok. ¿Lo imaginaste alguna vez?

¡Para nada! Cuando empecé solo quería probar si se podían explicar matemáticas de forma diferente en vídeos. Nunca imaginé que tanta gente se interesaría. Creo que demuestra algo bonito, y es que cuando las matemáticas se explican bien y de una forma divertida y visual, sí pueden interesar a muchísima gente.

¿Crees que las redes pueden ser una herramienta educativa real?

Sí, pero con matices. No sustituyen a la educación formal, pero pueden despertar curiosidad y ayudar a entender conceptos de forma rápida. Las redes tienen un poder enorme para acercar el conocimiento a personas que quizá nunca lo buscarían en otro sitio.

¿Qué reacción tienen tus alumnos cuando descubren tu éxito en redes?

Normalmente sorpresa e ilusión de que sea su profe. Para muchos es curioso ver a su profesora en un entorno que asocian más con entretenimiento. Pero también genera algo positivo: ven que aprender puede estar en los mismos espacios donde pasan tiempo cada día, junto con el resto de sus ídolos.

¿Qué te motivó a llevar las matemáticas más allá del aula?

Dar clase es algo que me encanta, pero me di cuenta de que el aula tiene un límite: solo puedes llegar a los alumnos que tienes delante y cuentas con un tiempo muy limitado en el que es imposible explicar todo lo que te gustaría.

Las redes me permitieron llegar a miles de personas que quizá llevaban años pensando que las matemáticas no eran para ellos. A partir de ahí surgió todo lo demás. La academia online nació para ayudar a estudiantes que necesitaban explicaciones claras desde cualquier lugar, y el libro fue una forma de mostrar que las matemáticas también están en muchas decisiones de la vida cotidiana. Al final, todo forma parte de la misma idea: hacer que las matemáticas sean más accesibles y que la gente pierda el miedo a ellas.

Entender porcentajes, intereses o estadísticas debería ser básico para cualquier adulto CEDIDA

¿Qué matemáticas del día a día debería saber cualquier adulto?

No hablo de integrales o ecuaciones complejas. Sino cosas mucho más prácticas como entender porcentajes, calcular intereses, interpretar estadísticas, comparar precios o descuentos, organizar un presupuesto… Son herramientas básicas que ayudan mucho a tomar decisiones cotidianas.

¿Y qué error financiero comete la mayoría de la gente por no entender matemáticas básicas?

Subestimar el efecto de los intereses y el paso del tiempo. Muchísimas decisiones financieras, como préstamos, créditos o inversiones, dependen de cómo crece o se acumula el dinero con el tiempo. Entender eso puede marcar una diferencia enorme en la vida de una persona.