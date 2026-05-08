Mabel Cupet Sevilla, 08 MAY 2026 - 14:56h.

La pieza “Kilómetro Sur” ha generado reacciones políticas y ha obligado al PP a reconocer el desliz en redes sociales

El primero en señalar públicamente el error fue el diputado socialista extremeño Aitor Vaquerizo

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Una imagen de Jerez de los Caballeros, municipio situado en el sur de la provincia de Badajoz (Extremadura), en vez de incluir a Jerez de la Frontera, en Cádiz, en un vídeo de campaña del PP andaluz, ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. La localidad aparece en la pieza audiovisual ‘Kilómetro Sur’, difundida en el marco de los actos previos a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El vídeo, narrado por el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que recorre distintos enclaves y paisajes andaluces, fue publicado en redes sociales. Sin embargo, entre las imágenes seleccionadas se ha colado una panorámica de esta localidad extremeña, en lugar de incluir una imagen de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, lo que ha generado sorpresa y comentarios inmediatos en el ámbito político y digital.

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Reacciones desde Extremadura

El primero en detectar públicamente el error fue el diputado socialista extremeño Aitor Vaquerizo, natural de Jerez de los Caballeros, que reaccionó en redes sociales con un mensaje directo. “Hola @JuanMa_Moreno, ¿tan poco conoces Andalucía? En tu vídeo sale Jerez de los Caballeros, que está en Extremadura”, escribió.

En tono irónico, añadió después: “Sabíamos que Jerez trasciende fronteras, pero admito que esta no la vi venir”, e incluso bromeó con el proceso electoral andaluz: “¿Así podemos votar aquí el 17M? Porque si es así, votaré a @psoeandalucia”.

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Críticas del PSOE y otras reacciones

La polémica se amplió con las declaraciones del secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, que ironizó al afirmar que “el Kilómetro Sur de Juanma Moreno pasa por Jerez de los Caballeros”. También subrayó que “Extremadura agradece la promoción, pero Andalucía merece que su presidente sepa diferenciar Jerez de la Frontera de Jerez de los Caballeros”.

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Desde el ámbito federal socialista, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparó el incidente con otras confusiones geográficas recientes en política nacional. “Cuando crees que nada puede superar lo de Feijóo situando a Huelva en el Mediterráneo, va Moreno Bonilla y confunde Jerez de la Frontera con Jerez de los Caballeros de Extremadura”, señaló.

Reacción de Adelante Andalucía

El vídeo también fue compartido por el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que se sumó a las críticas con un mensaje en redes sociales. “De parte de un jerezano, Sr. Juanma Moreno: esto es Jerez de los Caballeros. Y está en Extremadura”, escribió junto a una captura del fragmento.

En tono irónico, añadió: “Un fallito menor, solo es la 5ª ciudad de Andalucía. Kilómetro (no tan) al sur”.

El PP reconoce el desliz

Tras la repercusión generada, el PP andaluz respondió públicamente en redes sociales admitiendo el error y restándole gravedad. “Uy... ¡vaya desliz! Lo sentimos. ¡Qué buena canción!, ¿no? Ya corregimos. Gracias a los atentos. Es que el espíritu integrador se nos ha ido de las manos”, publicó la formación.

El incidente, viral en las redes, se ha convertido una pieza de campaña en objeto de debate político y numerosas críticas.