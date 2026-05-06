Juanma Moreno, sobre un posible pacto con Vox en Andalucía: "No creo que haya mucho interés"

"Hubo un problema del protocolo de información, asumimos responsabilidades", sobre los cribados del cáncer de mama en Andalucía
El presidente en funciones de Andalucía y candidato del Partido Popular (PP), Juanma Moreno, ha intervenido en 'La mirada crítica' en plena campaña electoral desde Málaga, donde ha defendido que los casos de corrupción no están influyendo en el electorado andaluz.
“Al Partido Popular yo estoy absolutamente convencido de que no le está afectando, porque además no es un tema de conversación en Andalucía”, ha asegurado, remarcando que “llevamos siete años y tres meses donde no ha habido casos de corrupción” en la comunidad tras el impacto de los ERE. En contraste, ha apuntado al desgaste del PSOE: “Sí que notamos que es una preocupación en los votantes del Partido Socialista”, lo que, a su juicio, explica su desmovilización.
En cuanto a los posibles pactos tras las elecciones, Moreno insiste en su intención de gobernar en solitario: “Yo desde luego quiero gobernar solo, quiero tener las manos libres”, afirmando que su objetivo es consolidar una “vía andaluza” basada en la moderación. Además, ha marcado distancias con Vox al señalar que “no creo que haya mucho interés de pacto”, criticando la actitud del partido durante la campaña.
Sobre otras cuestiones, ha explicado el fallo en los cribados de cáncer de mama en el hospital Virgen del Rocío, indicando que “hubo un problema del protocolo de información” que afectó a 2.317 mujeres, ante lo cual “pedimos disculpas y asumimos responsabilidades”, reforzando después el sistema sanitario con más profesionales.
Moreno también ha tratado la política migratoria, criticando al Gobierno central: “No es casualidad que esta regularización se haga en pleno proceso electoral en Andalucía”, defendiendo un modelo basado en “orden e integración”. Asimismo, rechaza cualquier duda sobre el censo: “No tengo ninguna sospecha de que se pueda inflar”, y apeló a una campaña basada en el respeto: “Que las elecciones se produzcan en convivencia”, concluye.