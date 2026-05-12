Malena Guerra 12 MAY 2026 - 17:02h.

María Jesús Montero irrita a los guardia civiles por calificar de accidente laboral la muerte de dos Guardia Civiles en Huelva y Moreno al alcalde de Adamuz.

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El último debate electoral en Andalucía pasa factura a la socialista, María Jesús Montero, que rebaja la muerte de dos agentes de la Guardia Civil a un accidente laboral y a Juan Manuel Moreno que, tras más de 100 días siendo respetuoso, sacó el accidente de Adamuz en el debate electora.

Las asociaciones de la Guardia Civil han reaccionado a las palabras de Montero. Y no con aplausos. El candidato de Vox, Manuel Gavira, reaccionó rápido al error de Montero y le puso otro nombre al suceso. "Es un asesinato", le dijo a la candidata socialista, no sin aprovechar para acusar al PP y al PSOE de no permitir que se acabe con los narcos. Lo dejó claro: "Las narcolanchas tienen que acaban en en el fondo del mar". Moreno Bonilla habló de falta de recursos, mientras que Maria Jesús Montero le recordó que con el PP las cosas no han sido mejores.

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Dicho esto en pleno debate tocaba rectificar. No había dudas. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, mostraba este martes su"respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva" el pasado viernes cuando trataban de combatir el narcotráfico en costas de la provincia onubense, y ha remarcado que murieron "en acto de servicio". "Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha señalado María Jesús Montero en un apunte en su cuenta en la red social 'X' sobre dicho suceso.

Diferentes asociaciones de la Guardia Civil habían pedido una "rectificación inmediata" a la secretaria general del PSOE-A al hablar de "accidente laboral" para referirse a dichas muertes, al considerar que "estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal", en opinión de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), o la Asociación profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc).

Asimismo, diversos cargos del PP salían este martes a criticar a la también exvicepresidenta del Gobierno, a quien han achacado una "obscenidad política y moral", porque esos agentes no fallecieron en un "accidente laboral", sino que su muerte "fue un asesinato", a juicio de los 'populares', que, por ello, han emplazado a Montero a rectificar sus declaraciones.

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El alcalde de Adamuz molesto por el uso del accidente en el debate andaluz

Juanma Moreno, candidato del PP, habló por primera vez de Adamuz en clave política en el debate y la respuesta más dura no lo tuvo en el mismo. Ha sido Moreno Reyes, alcalde de Adamuz y socialista, quien ha criticado duramente a Juanma Moreno que pidió a la candidata socialista y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, información sobre lo que ocurrió en dicho siniestro en el debate.

Moreno Reyes, alcalde de Adamuz ha reaccionado porque dice que "se siente obligado. Sabiendo lo que ocurrió, no podía quedarme callado ante una manipulación torticera para racanear cuatro votos. Hasta el día de hoy todo slos partidos habían mantenido un respeto. He mantenido la lealtad institucional. He tratado con Juanma Moreno y me sorprende esta manipulación".

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Moreno Reyes ha argumentado que "en ningún momento" se ha "sentido utilizado" por su partido, el cual, con la visibilidad que ha tenido a partir del accidente ferroviario, podría haberle colocado como candidato para el 17M, pero es que no va en ninguna lista, "ni como suplente", y ahora hace declaraciones "como persona, no como político, ni como socialista, ni como alcalde, incluso", pero sí como quien estuvo en el lugar del siniestro desde el primer momento y que puede contar en primera persona lo que vio.

Moreno Reyes, quien ha estado arropado en Sevilla por los alcaldes socialistas cordobeses de Montoro, Lola Amo; Villafranca, Francisco Palomares, y Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, que fueron, precisamente, los que acudieron a Adamuz a ayudar con personal municipal propio al poco de ocurrir el accidente, ha respondido también al mensaje difundido en 'X' por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha dicho que el alcalde "falta a la verdad" por motivos electorales, recordando el reconocimiento que el pasado marzo hizo el Ayuntamiento adamuceño a los sanitarios que actuaron tras el accidente.

Sobre ello, el alcalde de Adamuz ha recordado que él siempre ha expresado su "respeto a los sanitarios" que intervinieron tras el siniestro, pues "hicieron un trabajo impecable", y ha aclarado que su "crítica va a quien los dirige", Sanz, que intenta darle "la vuelta" a lo que él dice, porque Moreno Reyes, según ha resaltado, no va a "decir nunca que los sanitarios lo hicieron mal", al contrario.

Pero la cuestión, según ha argumentado, es a partir de qué hora llegaron las ambulancias, porque, lo cierto, según ha precisado, es que las "cámaras tráfico" de su pueblo indican que "hasta las 20,40 horas" del 18 de enero "solo pasaron" camino del lugar del siniestro "nueve ambulancias", y es más, "llegaron antes alcaldes de otros pueblos que ambulancias", por lo que ha instado a Sanz a decir cuántas ambulancias fueron llegando y "a partir de qué hora".

El alcalde ha relatado que el accidente ocurrió a las 19,42 horas aproximadamente, y recibió "la llamada de 112 a las 20,08 horas" reconociendo que "estaban desbordados, que eran muchas las llamadas que estaban recibiendo", por lo que, cuando tuvo las coordenadas del lugar del accidente, activó a los "efectivos" de Policía Local y Protección Civil de su pueblo, "que no dudaron en coger coches y ayudar", y también pidió ayuda a los "alcaldes" del entorno, que este martes le han acompañado.

Cuando el alcalde llegó al lugar del accidente "allí había una patrulla de la Guardia Civil, una ambulancia del consultorio de Adamuz y un camión pequeño de bomberos", y los efectivos de la Policía Local y de Protección Civil de la localidad adamuceña y también de los pueblos aledaños mencionados, junto con los vecinos de Adamuz, que comenzaron a prestar asistencia de los pasajeros del Iryo, primero, y a los del Alvia, después, cuando supieron de su implicación en el siniestro.

Cuando Moreno Reyes llegó al Alvia eran las 20,33 horas, lo que sabe porque es cuando le llamaron la alcaldesa de Montoro y el alcalde Villafranca, mientras que en el Alvia los pasajeros "se estaban ayudando entre ellos", y el alcalde empezó a "sacar heridos", intentando "que no entraran en shock, ni ansiedad, y que no se precipitaran por el terraplén" anexo a las vías.

Con los pasajeros del Alvia que podían llegaron sobre las "21,30 horas al punto de encuentro" y solo se encontraba a "gente" de su pueblo, que llegaban para "ayudar", y lo hicieron antes de que intervinieran los efectivos de emergencias, es decir, que "habían pasado casi dos horas" desde el siniestro.

El presidente de la Junta ha defendido que su gobierno ha sido “prudente” en relación a este siniestro, porque “durante más de 100 días” no ha dicho “absolutamente nada”, y se ha mantenido “esperando y expectante” a que por parte del Gobierno de España, por un lado, les “dieran información de lo que ha pasado allí, más allá de lo que sabemos por la Guardia Civil”, que tiene “indicios” de que en el lugar del accidente hubo “un problema en la vía”, y que “incluso 22 horas antes ya había un problema allí”. “Eso es lo que nos dice el informe de la Guardia Civil” que investiga lo sucedido, pero “lo debería decir” el Gobierno, según ha añadido Juanma Moreno, quien ha reclamado además una “asunción de responsabilidades” por parte del Ejecutivo central.