Mabel Cupet Sevilla, 15 MAY 2026 - 11:50h.

El detenido está suspendido de empleo y sueldo, desde el pasado 17 de junio de 2025, por ocultar parte del dinero intervenido durante una operación antidroga

En estos momentos se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial

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La Policía Nacional ha detenido en Granada a un agente que ya se encontraba suspendido de empleo y sueldo por un caso anterior de robo durante una operación policial. El hombre está acusado ahora de haber intentado drogar presuntamente a una mujer con la que había quedado en un bar del centro de la ciudad tras conocerse a través de una aplicación de citas.

Los hechos ocurrieron durante el pasado puente de mayo, en la noche del viernes día 1 y como adelante el Ideal de Ganada, ambos habían concertado una cita después de contactar por internet y compartían incluso conocidos en común. Durante el encuentro, el hombre le explicó a la mujer que pertenecía a la Policía Nacional, circunstancia que generó en ella una sensación de confianza.

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Las cámaras captaron movimientos sospechosos

En un momento de la noche, la mujer se ausentó de la mesa para ir al baño. Fue entonces cuando, según las imágenes de seguridad del establecimiento, el investigado aprovechó para manipular la copa de vino que ella estaba consumiendo. Las grabaciones muestran cómo el hombre mira a ambos lados antes de sacar del bolsillo un pequeño objeto, aparentemente un recipiente, del que extrae una sustancia que vierte en la bebida.

Después, utiliza el cuchillo que había sobre la mesa para remover el contenido del vaso y vuelve a dejar todos los objetos en su sitio. Las imágenes están siendo analizadas dentro de la investigación abierta por la Policía Nacional, que mantiene bajo custodia la copa desde la misma noche de los hechos.

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Un testigo evitó que la mujer bebiera

La situación dio un giro cuando un cliente del local observó lo ocurrido y decidió intervenir. Según relataron varios testigos, el hombre se acercó discretamente a la mujer para advertirle de que su acompañante podría haber introducido algo en la bebida aprovechando su ausencia.

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Tras regresar a la mesa, la mujer pidió explicaciones al investigado. Siempre según los testimonios recabados, él respondió que lo había hecho para ponerla “a tono”. Ante la sospecha, la víctima entregó inmediatamente la copa a uno de los camareros del establecimiento, que la custodió hasta la llegada de los agentes. El sospechoso abandonó entonces el lugar.

La bebida está siendo analizada en Madrid

Una patrulla de la Policía Nacional acudió al bar tras recibir una llamada alertando de lo sucedido. Los agentes requisaron la copa y la remitieron a la Policía Científica para analizar su contenido. Las pruebas están siendo estudiadas por una unidad especializada ubicada en Madrid.

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La mujer presentó posteriormente una denuncia formal y la investigación continuó durante los días siguientes con la toma de declaración a testigos y el análisis de las imágenes de videovigilancia. Finalmente, este jueves se produjo la detención del sospechoso.

Suspendido por otro caso desde 2025

El arrestado ya había sido apartado del cuerpo el pasado 17 de junio de 2025 por decisión de Asuntos Internos. Según fuentes conocedoras del caso, el agente fue sorprendido durante una operación antidroga en Granada ocultando parte del dinero intervenido, una cantidad cercana a los 5.000 euros. Fueron sus propios compañeros quienes detectaron la irregularidad y procedieron entonces a su detención.

Desde entonces permanecía suspendido de empleo y sueldo, con retirada de placa y arma reglamentaria, mientras se tramitaba un expediente disciplinario por una falta considerada muy grave.

Según fuentes policiales consultadas por la web de Informativos Telecinco, el detenido se encuentra a estas horas en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.