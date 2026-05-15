Daniel Muñoz 15 MAY 2026 - 16:29h.

El candidato del Partido Popular en Andalucía ha posado con 'Blanca', nieta de la vaca con la que ya se fotografió en 2019

Juanma Moreno siempre ha intentado hacer campañas electorales moderadas y trata de visibilizarlo en cada una de ellas

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Juanma Moreno siempre se ha caracterizado por hacer campañas electorales sin salirse del camino marcado, y este año no ha querido ser diferente. El candidato del Partido Popular a las elecciones de Andalucía, que se celebran este domingo, ha vuelto a cumplir con una costumbre que no descuida desde 2019. Moreno quiso acercarse a las vacas con las que posa en cada campaña desde hace siete años.

Si en 2019, Juanma Moreno se fotografió con 'Fadi', este año ha sido la vaca Blanca, su nieta, la que ha pasado a la inmortalidad junto al candidato popular a los comicios andaluces. La moderación siempre ha sido la marca que ha caracterizado a Moreno y no ha querido fallar a la tradición y así intentar la ansiada mayoría absoluta que busca en las elecciones.

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María Jesús Montero no tiene a las encuestas de su lado pero ya ha señalado que nunca apoyaría un gobierno formado por Juanma Moreno, aunque eso signifique un acuerdo de los populares con Vox para gobernar en Andalucía.

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