Desembarco de ministros en Andalucía y Zapatero para evitar la debacle de Montero en Andalucía

Feijóo pide a votantes socialistas respaldar a Moreno para forzar "un cambio en el PSOE" frente al "sanchismo"

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Penúltimo día de campaña electoral en Andalucía. Hoy han desembarcado hasta tres ministros socialistas y dos de Sumar para tratar de frenar lo que a todas luces apunta a una debacle del PSOE tras una semana muy poco afortunada para la candidata socialista María Jesús Montero, sobre la que pesa la ausencia del ministro de Interior en el funeral de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio y sus polémicas palabras en el último debate electoral comparando su muerte con un accidente laboral.

La candidata socialista se ha hecho acompañar de múltiples líderes nacionales en un intento de remontar una campaña que se le ha complicado en la recta final. El objetivo de Maria Jesús Montero es sortear encuestas en contra. Dice, aunque estas muestran lo contrario que falta poco para volver a San Telmo y pide el voto a los afectados por la sanidad andaluza.

Junto a ella ha estado el que ha sido en los últimos tiempos un talismán electoral para el PSOE: Zapatero. El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE ha reivindicado la labor que los gobiernos de la Junta que presidieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Zapatero ha aludido expresamente a los gobiernos de Chaves y Griñán, de los que ha defendido que "fueron gobiernos decentes", pese a que "se ha intentado crear una mancha sobre estas dos personas honestas", al igual que sobre "otras muchas", según ha lamentando aludiendo veladamente al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el que ambos expresidentes fueron juzgados y condenados, si bien posteriormente el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo que presentaron frente a dichas sentencias.

Zapatero ha usado un lema: "Si eres progresista, vota a quien tiene fuerza, que es el Partido Socialista Obrero Español".

Juanma Moreno, mientras tanto, espera lograr una mayoría abosluta que no le haga depender de Vox. Cree que están orientando bien el tiro y pide a los más jóvenes que le ayuden en esa gran transformación para Andalucía.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado a su candidato y ha pedido una "gran movilización" para ganar con "contundencia" en las elecciones andaluzas de este domingo, de forma que el candidato 'popular', Juanma Moreno, no tenga que estar sometido al "lío" y al "bloqueo". Dicho esto, se ha dirigido a votantes socialistas para que también le den su confianza y puedan forzar "un cambio en el PSOE" que acabe con el "sanchismo".

"Mucha gente del PSOE está valorando quedarse en casa, yo le digo no te quedes en casa. La única forma de cambiar a los que han ocupado, a los que han expropiado el Partido Socialista es votar a Juanma Moreno para que haya un cambio también en el PSOE y vuelvan otra vez a hacer una política de Estado y no una política sanchista", ha manifestado.

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En su discurso, Feijóo ha cargado duramente contra la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista, María Jesús Montero, denunciando "la soberbia" con la que ha tratado a la Guardia Civil. A su entender, han insultado a la Guardia Civil y han insultado a los andaluces. Además, ha criticado que se guarde el acta de diputada en Madrid para volver al día siguiente de las elecciones. "Yo os animo a darle un resultado que la haga volver", ha pedido Feijóo ante un público entregado.

Asimismo, ha asegurado que durante esta campaña, la candidata socialista ha "presumido" de estar en el "Gobierno de los ERE y de Ábalos", "de un modelo de financiación a medida del separatismo" y de subir impuestos. También ha criticado que Montero haga campaña por la sanidad pública como eje central mientras "su gobierno lleva diez meses con los médicos en huelga, provocando "anulaciones y retrasos de intervenciones en toda España", con "50.000 al día solo en Andalucía".

Con Maíllo también desembarcan ministerios de Sumar, convencidos de que la sanidad va a hacer perder las elecciones a Moreno Bonilla.