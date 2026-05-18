Será "jefa de la oposición", aunque evita asegurar que durante cuatro años: "Voy minuto a minuto, partido a partido"

Pedro Sánchez felicita a Juanma Moreno tras su victoria en las elecciones de Andalucía y agradece a María Jesús Montero su “gran campaña”

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María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía, se ha comprometido a renunciar al escaño que actualmente mantiene en el Congreso para pasar a liderar la oposición en el Parlamento andaluz tras la gran derrota del partido en las elecciones autonómicas celebradas este domingo, registrando su peor resultado histórico.

Según ha señalado, dejará su escaño "en el momento en que se constituya el Parlamento de Andalucía" para tomar posesión de su acta en la Cámara autonómica y ejercer desde ese momento como "jefa de la oposición" en la comunidad, si bien, a este respecto, no ha asegurado que vaya a permanecer en esa responsabilidad durante los cuatro años de legislatura.

María Jesús Montero y su compromiso al frente de la oposición en Andalucía

"En cuatro años pasan muchas cosas" y "voy minuto a minuto, partido a partido", ha dicho Montero, que ha protagonizado la mayor derrota de la historia del PSOE en Andalucía tras lograr tan solo 28 escaños, –dos menos que en los comicios de 2022–, frente a los 53 del PP de Juanma Moreno, que pese a vencer en las ocho provincias no ha conseguido la mayoría absoluta y, tras perder 5 escaños, dependerá de Vox, que ha obtenido 15, uno más que en las elecciones previas.

Con la izquierda quedando lejos con un resultado de 8 escaños para Adelante Andalucía y 5 para Por Andalucía, María Jesús Montero ha garantizado que va a “ser la jefa de la oposición” en el Parlamento andaluz en cuando se constituya, a partir del próximo 11 de junio, al tiempo en que va a "empezar a trabajar también al interior" de su formación política y "con la sociedad andaluza para tener una mejor conexión para estar en condiciones competitivas dentro de cuatro años para ganar las siguientes elecciones, que es de lo que se trata, para mejorar la vida de los ciudadanos".

En ese sentido, en una entrevista para Cadena SER, ha añadido: “Lo que comprometo, lo hago y lo digo, y soy una persona bastante transparente”.

Al respecto, ha asegurado que en este momento está centrada en “intentar reforzar” al PSOE-A con todo lo que ella "pueda aportar de experiencia, de visión de la política y también del aprendizaje" adquirido.

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Al respecto, ha apuntado que ella estará "siempre a disposición" de su partido. "Lo he estado antes, lo estaré ahora y, por tanto, no me atrevería a trasladar ahora lo que ocurrirá dentro de cuatro años", ha sentenciado.