"Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión", ha asegurado el líder del PP

Pedro Sánchez felicita a Juanma Moreno tras su victoria en las elecciones de Andalucía y agradece a María Jesús Montero su “gran campaña”

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Alberto Núñez Feijóo ha felicitado públicamente a Juanma Moreno por su "victoria incontestable" en las elecciones andaluzas de este domingo y ha celebrado que "el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado", tras consumar una nueva derrota en las urnas.

El PP andaluz, concretamente, ha vuelto a ganar ampliamente en los comicios andaluces, cosechando 53 escaños, imponiéndose en ocho provincias y sumando más que toda la izquierda junta. No obstante, y pese a ello, ha perdido 5 escaños, y con ello la mayoría absoluta (55), por lo que también aquí dependerá de Vox, que ha logrado 15 escaños, uno más que en los comicios de 2022. Frente a ellos, el PSOE de Andalucía, con María Jesús Montero de candidata, ha conseguido 28, –su peor resultado histórico y dos menos que en la anterior cita con las urnas–, mientras que Adelante Andalucía se ha hecho con 8 y Por Andalucía con 5.

Alberto Núñez Feijóo felicita Juanma Moreno y señala a la derrota del PSOE

Al perder esos cinco parlamentarios, el PP no podrá eludir tener que pactar con Vox, siguiendo así los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. Los de Santiago Abascal, de este modo, cumplen su gran objetivo, siendo decisivos para la investidura de Juanma Moreno.

No obstante, desde Génova el mensaje es claro: que el resultado positivo no se vea eclipsado por esa mayoría absoluta frustrada y la dependencia de Vox, poniendo el foco en su lugar en que el PSOE ha perforado su suelo electoral en Andalucía.

En ese sentido, Alberto Núñez Feijóo ha sido contundente en su mensaje a través de 'X', donde ha subrayado que "la buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas".

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"Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión", ha dicho el líder popular, que a renglón seguido ha puesto el foco en la derrota del PSOE con la exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha logrado su peor resultado en esta región al lograr solo 28 escaños frente a los 30 que cosechó hace cuatro años Juan Espadas.

"También celebramos que el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado", ha dicho Feijóo.

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La llamada de Alberto Núñez Feijóo a Juanma Moreno

Fuentes del PP han señalado que, de igual modo, Feijóo habló con Juanma Moreno nada más conocerse los resultados el mismo domingo, cuando le trasladó personalmente su felicitación.

El candidato 'popular', que compareció a las puertas del PP-A en Sevilla, ha prometido "cuatro años más de estabilidad": "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente", manifestó en sus primeras declaraciones.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha convocado este lunes a partir de las 12:00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, para analizar los resultados de las elecciones andaluzas.

Se prevé que Moreno sea recibido con una prolongada ovación de la plana mayor del PP a su llegada a 'Génova', como ocurrió con los otros tres 'barones' territoriales que han tenido citas electorales en los últimos meses: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.

Miguel Tellado: "¿Qué más necesita Pedro Sánchez para irse de una vez?"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el PP "ha barrido al Partido Socialista en las elecciones andaluzas", proclamando que "Juanma Moreno ha arrasado a María Jesús Montero", tras lo cual ha calificado de "catastrófico" el resultado del PSOE.

Asegurando que Montero "ha hundido aún más el suelo electoral de Juan Espadas del año 2022", el 'número dos' de Feijó ha continuado: "Estamos asistiendo al gran hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, que se ha llevado un batacazo definitivo. Hizo en Andalucía su mayor apuesta presentando a su número dos y se lleva su mayor derrota".

En esa línea, ha destacado que la candidatura encabezada por Juanma Moreno es "primera fuerza en las ocho provincias por un margen enorme" y que suma "más votos y más escaños que el segundo y el tercero juntos", lo que ha definido como una "victoria rotunda".

Siguiendo con ese dicurso, ha dicho que "si lo que consuela al PSOE es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para lo que ha quedado el PSOE". "¿Qué más necesita Pedro Sánchez para irse de una vez?", se ha preguntado.

Sobre ello, ha indicado que España "está harta de Sánchez y está deseando que se vaya y llegue al poder la alternativa". "Sánchez es ya el pasado y Feijóo y el PP son el futuro", ha asegurado.

Del mismo modo, se han dirigido a los socialistas para preguntarles si "piensan reaccionar en algún momento o van a aceptar mansamente que Sánchez los siga destrozando". "¿No piensan rebelarse ante el tipo que está aniquilando su partido y sus carreras políticas?", ha interpelado a los cuadros del PSOE, para exclamar "si queda algo de vida en el Partido Socialista".

El secretario general del PP ha indicado que tras los resultados en Andalucía los candidatos socialistas "ya saben lo que les espera". "Y es que les espera el mismo matadero electoral por el que hoy pasaba María Jesús Montero", ha advertido, para asegurar que "es posible que el PSOE desaparezca si Sánchez sigue al frente".

Siguiendo con su discurso, Tellado ha afirmado que "es posible que el PSOE desaparezca si sigue con Sánchez al frente, lo que no van a desaparecer son las ganas de los españoles de cambiar su país". "Somos el futuro de España y seguiremos trabajando para que llegue lo antes posible y con el mayor aval ciudadano posible", ha recalcado, para concluir que en el PP están convencidos de que "el cambio para España está cada vez más cerca".