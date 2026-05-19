El instituto ha difundido un vídeo para dar a conocer la publicación de la alumna y los mensajes de odio que ha recibido

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HuelvaLos alumnos del IES Fuentepiña se han movilizado para lanzar un mensaje de tolerancia tras los insultos que ha recibido una estudiante en redes sociales por mostrar su condición sexual, según informa 'Huelva Información'. "El respeto no debería ser una opción, sino una obligación", han destacado desde el centro onubense.

Todo empezó cuando una alumna de primero de FP subió una publicación a sus redes sociales para hacer un resumen de su Semana Santa. En una de las imágenes aparece con otra chica dándose un beso. "A partir de ahí empiezan a propinarles muchos insultos y comentarios como "qué asco", "espero no cruzarme con ustedes por la calle", "a esa tortilla le falta una morcilla"... Insultos feísimos", detalla la coordinadora de Igualdad del centro al medio citado.

El instituto ha creado un montaje audiovisual para concienciar a los alumnos

El instituto ha difundido un vídeo para dar a conocer la publicación de la alumna y los mensajes de odio que ha recibido. La coordinadora de Igualdad ha resaltado que los ataques no son del entorno directo de la estudiante, sino de personas externas. El centro ha decidido utilizar esos insultos de forma pedagógica en un montaje audiovisual.

El objetivo del instituto es concienciar y combatir ese tipo de conductas. Así, el centro ha repartido un manifiesto entre los alumnos para que los jóvenes piensen antes de hablar y que dejen de reír las faltas de respeto. Señalan la importancia de construir un entorno seguro para que todas las personas puedan amar sin miedo.

"Afortunadamente, hay una red de apoyo que es mayor aún", destaca la coordinadora del centro

A raíz de este caso, un grupo de alumnos ha realizado un mural grande donde se podía leer "Amar es amar". Todos los estudiantes, desde primero de la ESO hasta los ciclos superiores han escrito algún mensaje positivo. Aún así, la coordinadora reconoce que a veces se vive una compleja realidad en las aulas, ya que en algunas ocasiones se viven situaciones de intolerancia.

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Pero el centro prefiere quedarse con todos los buenos actos que han surgido tras los insultos que ha recibido la niña. "Esto también nos ha hecho ver que, afortunadamente, después hay una red de apoyo que es mayor aún, que ha sido muchísimo más grande y fuerte. De hecho, quedó demostrado en la reacción de los propios compañeros dentro de esa misma publicación que ella realizó", concluye, esperanzada, la coordinadora.