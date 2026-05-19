Mabel Cupet Sevilla, 19 MAY 2026 - 13:54h.

El Ayuntamiento decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento de Belén, muy conocida en el municipio

La policía irlandesa mantiene abierta una investigación sobre el accidente

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El municipio gaditano de Trebujena se encuentra conmocionado tras el fallecimiento de Belén Arana Núñez, una joven vecina de tan solo 23 años que murió este fin de semana después de ser atropellada en Dublín, ciudad donde residía.

El Ayuntamiento de Trebujena ha decretado tres días de luto oficial en memoria de la joven, una medida que permanecerá vigente hasta las 23:59 horas del miércoles 20 de mayo. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como señal de duelo.

“Desde el Ayuntamiento trasladamos una vez más nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Belén. Descanse en paz”, expresó el gobierno local a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Investigación abierta

El trágico accidente se produjo en torno a la medianoche del sábado 16 de mayo en la carretera N11 Bray Road, en la zona de Loughlinstown, situada en el condado de Dublín, según recoge la Voz del Sur. Los servicios de emergencia desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven y únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

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La Policía irlandesa ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y ha solicitado la colaboración ciudadana para obtener información sobre lo sucedido. Las autoridades han pedido que cualquier persona que presenciara el accidente o disponga de datos relevantes se ponga en contacto con la comisaría de Shankill o con la línea confidencial de la Garda.

Organizaba viajes a Irlanda

La noticia ha causado una profunda consternación entre los vecinos y vecinas de Trebujena, donde Belén era muy conocida y apreciada. Filóloga de profesión, la joven había desarrollado una estrecha relación con Irlanda y promovía experiencias educativas para adolescentes de su localidad natal.

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Belén organizaba campamentos y estancias de verano en Dublín dirigidos a jóvenes de Trebujena interesados en aprender inglés. Los participantes convivían con familias irlandesas mientras mejoraban el idioma y conocían la cultura del país. A través de sus redes sociales, la joven promocionaba estas iniciativas educativas y animaba a otros estudiantes a vivir experiencias internacionales similares a la suya.

Conmoción en Trebujena

Las muestras de cariño y dolor no han dejado de sucederse desde que se conoció la noticia. Numerosos vecinos han expresado su incredulidad y tristeza a través de mensajes publicados en redes sociales, donde destacan la cercanía, implicación y entusiasmo de Belén.

La localidad gaditana despide a una joven cuya vida quedó truncada de forma repentina lejos de casa, pero cuyo recuerdo permanecerá muy presente entre quienes la conocieron.