El nuevo Bono Cultural Joven rompe barreras para llegar a los jóvenes de entornos desfavorecidos

El Gobierno actualiza el Bono Cultural Joven para facilitar el acceso a jóvenes vulnerables y ampliar su uso

La advertencia del Gobierno a jóvenes y empresas que usen fraudulentamente el Bono Cultural Joven: "Devolverán el dinero"

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el Bono Cultural Joven con dos novedades: hacerlo más accesible a jóvenes de entornos desfavorecidos y ampliar una nueva categoría de gasto y permitir su uso para la compra de instrumentos musicales, material artístico y formación cultural.

En rueda de prensa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha informado de que se han establecido colaboraciones con entidades del tercer sector para que puedan difundir la próxima convocatoria del bono y ayudar a los jóvenes de sectores de población más vulnerables a realizar el trámite de solicitud. Con las novedades incorporadas se pretende que el bono se pueda usar no solo para el consumo sino también para la creación cultural o para hacer formación en cultura y en artes, ya sea presencial o en línea.

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"Queremos que el Bono Cultural Joven no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura porque no se trata únicamente consumo; también es práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal”, ha dicho el ministro. Este año también podrán ser beneficiarios los solicitantes de asilo o las personas acogidas a protección temporal así como los jóvenes extranjeros extutelados que se encuentran en trámites de obtener su permiso de residencia.

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El Bono Cultural Joven seguirá contando con una cuantía máxima de 400 euros por beneficiario

El Bono Cultural Joven, que nació inicialmente como respuesta al impacto que la pandemia tuvo sobre el sector cultural, seguirá contando (cuatro años después) con una cuantía máxima de 400 euros por beneficiario y estará destinado a quienes cumplan 18 años en el año de la convocatoria. Es una ayuda directa concedida por el Gobierno a los jóvenes destinada a la adquisición de productos y actividades culturales, y ahora también a fomentar la creación cultural.

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El ministro ha subrayado que la medida está siendo un éxito y que 366.000 jóvenes usaron en 2025 el bono cultural, lo que supone un 8% más que el año anterior y representa un 70% del público al que está destinada la medida. Urtasun ha afirmado que este porcentaje "altísimo" demuestra que los jóvenes "participan y disfrutan" de la cultura frente a las campañas en redes sobre un supuesto uso fraudulento del bono entre los jóvenes.

El ministro ha asegurado que el uso fraudulento se limita al 0,3 % del bono cultural, es decir, "el 99,7 % se usa de forma correcta". "Nuestros jóvenes usan el bono cultural y lo usan bien, es una medida de que funciona", ha aseverado. Con la medida aprobada hoy para hacer más accesible el bono se pretende pasar del 70 % al 85 % y que los jóvenes de zonas más desfavorecidas puedan acceder y "dar ese pequeño salto". Los nuevos gastos que se incorporan se suman a los existentes en ediciones anteriores: artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural, productos culturales en soporte físico y consumo digital o en línea.

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"Porque los derechos culturales tienen que llegar a todo el mundo, viva donde viva”

El Bono Cultural Joven funciona como una tarjeta de prepago virtual o física válida durante 12 meses. Urtasun ha insistido en que el Gobierno quiere seguir ampliando el acceso al programa y reforzando su presencia en todo el territorio, a fin de llegar a más jóvenes e incorporar más entidades adheridas. En definitiva, ha dicho el ministro, se trata de garantizar que pueda utilizarse cada vez en más municipios, más barrios y más espacios culturales de toda España, también en zonas rurales y en territorios donde el acceso a la oferta cultural es más difícil.

"Porque los derechos culturales tienen que llegar a todo el mundo, viva donde viva”, ha remarcado. A partir de la edición de 2026, las personas que soliciten el Bono Cultural Joven podrán elegir entre dos modalidades. Una modalidad en la que los 400 euros de ayuda se destinen a una sola categoría: cursos y talleres de contenido cultural en modalidad presencial y en línea; instrumentos musicales y medios de creación y material artístico.

Y otra modalidad en la que la ayuda se reparte en estas áreas: entradas y abonos para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros); productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros) y consumo digital o en línea (hasta 100 euros).