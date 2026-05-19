La defensa del hijo del fundador de Mango ve "inconsistente" la "conjetura" del homicidio

Jonathan Andic queda en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros por la investigación sobre la muerte de su padre

La imagen de Jonathan Andic tras su arresto por la muerte del fundador de Mango: esposado y cabizbajo durante su declaración en los juzgados de Martorell

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La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido este martes por su presunta vinculación con la muerte de su padre, Isak Andic, en diciembre de 2024, considera “inconsistente” y “dolorosa” la hipótesis de homicidio.

Según ha señalado la familia en un comunicado, la acusación “estigmatiza a un hombre inocente”.

Queda en libertad tras pagar una fianza de un millón

Jonathan Andic, detenido esta mañana por los Mossos d'Esquadra en su domicilio, ha quedado en libertad tras depositar la fianza de un millón de euros impuesta por una jueza de Martorell, en Barcelona.

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La causa permanece abierta por un delito de homicidio relacionado con la muerte de su padre.

Fuentes de la familia Andic han afirmado que ahora se abre el momento procesal “oportuno” para demostrar la “absoluta inocencia” de Jonathan. En el comunicado difundido por la familia se incluyen declaraciones del abogado defensor, Cristóbal Martell, quien sostiene que:“La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa”.

El letrado añade que la investigación “estigmatiza a un hombre inocente” y asegura que: “Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”.

Tal y como solicitaba la Fiscalía, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell ha acordado como medidas cautelares la imposición de una fianza de un millón de euros, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

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Apenas unos minutos después de conocer la decisión judicial, Jonathan Andic consignó el importe de la fianza mediante transferencia bancaria y abandonó los juzgados acompañado de su abogado.

Se negó a declarar ante los Mossos

Durante su comparecencia judicial, Jonathan Andic se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas formuladas por su abogado. Previamente, había optado por no declarar ante los Mossos d'Esquadra en dependencias policiales.

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La jueza tomó declaración al investigado después de levantar el secreto de sumario, lo que permitió a la defensa conocer los indicios que sustentan la investigación abierta por homicidio.

Isak Andic, fundador de Mango, falleció en diciembre de 2024 tras despeñarse por un camino de montaña en Collbató (Barcelona) durante una excursión en la que iba acompañado de su hijo Jonathan.