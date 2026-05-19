Los investigados en Plus Ultra abordaban en sus conversaciones el peso de José Luis Rodríguez Zapatero

Imputación a Zapatero, en directo: El juez cree que el entorno de Zapatero conoció la ayuda a Plus Ultra antes de concederse

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Los investigados en el caso Plus Ultra abordaron en múltiples conversaciones la capacidad de decisión e influencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con mensajes tales como "Nuestro pana Zapatero detrás" o "Lo tiene Grupo Zapatero".

Así se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, y que sitúa a Zapatero como el "núcleo decisor y estratégico" de una presunta red de tráfico de influencias para canalizar las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra.

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El auto de imputación del expresidente está plagado de conversaciones que se remontan a 2020, en torno a la necesidad de la aerolínea de conseguir "las ayudas", como una en la que el presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que fue detenido el año pasado en el marco de esta causa, dice: "como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Sobre la ayuda de Zapatero

Respondía así Martínez Solá a un accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes, cuando le informó de la posibilidad de obtener ayuda de Zapatero, ante lo que el presidente de Plus Ultra, según el auto, admitió la "posibilidad de realizar pagos para ello".

Antes de esta conversación, Reyes había transmitido a dos interlocutores la necesidad de la aerolínea de "llegar a las ayudas". Uno de ellos era Ramón Gordils, que fue alto cargo de la diplomacia venezolana, con quien contactó para "sondear un posible acceso a Zapatero". "Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento", dijo Reyes. "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP", contestó Gordils.

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Antes, Reyes había hablado con una persona identificada en el auto como "Palomero". "Tocamos a Ábalos", le dijo, en relación al exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión preventiva por presunta corrupción en contratos de mascarillas. Los propios investigados se referían a sí mismos como "equipo" y "boutique financiera" para llevar a cabo esta actividad de tráfico de influencias, según se recoge en el auto.

Querían que Zapatero hablase con la SEPI para la ayuda

En otra de las conversaciones, los investigados también abordaban la posibilidad de que fuese Zapatero quien hablase con la SEPI para lograr que se concediera la ayuda a Plus Ultra "con un 100 por ciento de seguridad": "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI", apuntan en otra conversación.

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Los investigados, además, se felicitaron entre sí por la obtención de la ayuda de la SEPI: "Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin dudas, ha sido consecuencia de la excepcional labor desarrollada por el equipo de Plusultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI", manifestó Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y propietario de la empresa Análisis Relevante.

Rodolfo Reyes le contestó que estos "tiempos difíciles" solo se sortean "con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones", en alusión al expresidente.