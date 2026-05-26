Mabel Cupet Europa Press Sevilla, 26 MAY 2026 - 14:27h.

La acusada pidió perdón a la víctima durante el juicio y esta aceptó sus disculpas

La Fiscalía solicitaba cinco años de prisión y diez de inhabilitación profesional

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a una enfermera del Servicio Andaluz de Salud (SAS) acusada de consultar hasta en 80 ocasiones el historial clínico de la expareja de su marido para facilitarle información privada relacionada con su estado de salud.

La profesional sanitaria se enfrentaba inicialmente a una petición de la Fiscalía de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de funcionario público. Sin embargo, el procedimiento ha quedado extinguido después de que la víctima aceptara las disculpas de la acusada durante la vista oral celebrada este martes en Sevilla.

El perdón de la víctima

Durante la sesión celebrada en la Audiencia Provincial, ambas mujeres estuvieron presentes. La enfermera reconoció los hechos y pidió perdón públicamente a la perjudicada, quien decidió aceptar sus disculpas, una circunstancia que ha resultado determinante para la resolución judicial.

La decisión se sustenta en el artículo 201.3 del Código Penal, que contempla que “el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal” en determinados delitos relacionados con la intimidad y la revelación de secretos.

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De este modo, tras el perdón expreso de la víctima, el tribunal acordó la absolución de la acusada y el archivo de la causa penal abierta contra ella.

Accesos reiterados al historial médico

Según recogía el escrito de acusación de la Fiscalía, la mujer trabajaba como enfermera fija en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud, concretamente en el centro de salud Don Paulino, ubicado en Alcalá de Guadaíra.

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Gracias a su puesto de trabajo, disponía de acceso autorizado a los sistemas sanitarios y, presuntamente, utilizó esa condición para consultar de manera reiterada el historial clínico de la ex mujer de su marido.

La investigación señalaba que los accesos se realizaron “con ánimo de vulnerar la intimidad ajena” y con la intención de conocer y posteriormente revelar información privada relacionada con la salud de la víctima. Según el relato fiscal, los accesos se produjeron en un total de 80 ocasiones entre el 28 de agosto de 2019 y el 18 de marzo de 2022.