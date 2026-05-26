Mabel Cupet Sevilla, 26 MAY 2026 - 13:55h.

El denunciante asegura que subió por error a un vehículo particular creyendo que era un VTC solicitado por aplicación

La Policía Nacional ya ha concluido las diligencias y el caso se encuentra en manos de los juzgados

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La Policía Nacional de Sevilla investiga una presunta agresión sexual denunciada por un joven durante la madrugada del pasado domingo en la avenida de los Descubrimientos, en la Isla de la Cartuja, tras abandonar una conocida discoteca de la zona. Los hechos habrían ocurrido después de que la víctima solicitara un vehículo de transporte concertado (VTC) para regresar a su domicilio al término de la noche.

Según fuentes próximas al caso, como recoge el Diario ABC, el joven explicó a los agentes que, tras salir del local de ocio, esperó la llegada del vehículo que había pedido mediante una aplicación móvil. Pasados unos minutos, subió a un coche de color oscuro convencido de que se trataba del servicio solicitado. No obstante, siempre según su relato, poco después comprobó que era un turismo particular y no un vehículo autorizado de transporte.

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El relato del denunciante

El denunciante aseguró que el conductor comenzó entonces a circular por distintas calles de la zona hasta dirigirse a una bolsa de aparcamiento situada junto a la pasarela de la Cartuja. Allí, según manifestó a los agentes, el hombre presuntamente le obligó a mantener una práctica sexual en contra de su voluntad.

El joven relató además que logró escapar del vehículo en un momento de descuido y pedir ayuda poco después, lo que motivó la intervención policial en plena madrugada. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para asistirlo y recabar una primera declaración sobre lo ocurrido.

Dos versiones contradictorias

La investigación permitió identificar al conductor del turismo pocas horas después. El hombre fue localizado e interrogado por los agentes, ofreciendo una versión completamente distinta a la aportada por el denunciante. Según declaró, encontró al joven en la calle en aparente estado de embriaguez y decidió ayudarlo trasladándolo en coche hasta su domicilio.

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El conductor sostuvo ante la Policía que durante ese trayecto ambos iniciaron de manera voluntaria una relación sexual consentida, negando en todo momento que existiera coacción o violencia. Asimismo, defendió que el encuentro se produjo de forma espontánea y aseguró que el joven accedió libremente a mantener dichas relaciones.

Investigación judicializada

Ante las dos versiones contradictorias, los agentes procedieron a identificar formalmente a ambas partes, residentes en Sevilla capital, y activaron el protocolo habitual para este tipo de casos. La Policía instó al joven a formalizar la correspondiente denuncia y continuó practicando diligencias para tratar de esclarecer lo sucedido.

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Entre las actuaciones realizadas se encuentran la toma de declaración detallada de ambas partes, así como diferentes gestiones encaminadas a reconstruir el recorrido realizado por el vehículo durante aquella madrugada y recopilar posibles indicios que permitieran contrastar ambas versiones.

Otros episodios en la Cartuja

Según han confirmado fuentes policiales a este medio, la Policía Nacional ya ha concluido todas las diligencias relacionadas con este caso y la investigación se encuentra actualmente en manos de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar los próximos pasos del procedimiento. Por el momento no han trascendido detenciones vinculadas a estos hechos.

La zona de ocio nocturno de la Cartuja ha registrado otros episodios violentos en los últimos años. Meses atrás, la Audiencia de Sevilla fijó un juicio contra cinco personas acusadas de participar en un apuñalamiento ocurrido también a la salida de una discoteca del recinto.