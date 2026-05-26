Investigan si policías locales de Sevilla se habrían apropiado de camisetas de fútbol intervenidas a manteros

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La Jefatura de la Policía Local de Sevilla investiga si agentes del cuerpo decidieron quedarse presuntamente con camisetas de fútbol que habrían sido intervenidas en una operación llevada a cabo durante el periodo navideño.

Según la información confirmada a Europa Press por fuentes policiales, y adelantada por Diario de Sevilla, uno de los manteros habría advertido de que uno de los policías se habría apropiado presuntamente de algunas de las prendas. De momento, según han aseverado fuentes municipales, hay una investigación en curso para esclarecer las circunstancias que rodean al incidente.

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La operación investigada se habría producido la pasada Navidad según ha confirmado el medio ‘El Diario de Sevilla’ que explican que no han trascendido más detalles sobre la cantidad de prendas que habrían desaparecido ni sobre cuántos policías están siendo investigados por este motivo.

La operación investigada

La intervención más importante que realizó la Policía Local la pasada Navidad contra la venta ambulante se desarrolló la tarde del 28 de diciembre en la calle San Jacinto, donde se aprehendieron más de 2.000 prendas falsificadas. Parte de la mercancía se intervino en el interior de dos comercios de la zona que colaboraban con los vendedores, almacenando las prendas ante la presencia policial.

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La Policía se incautaron de 20 hatillos con más de 2.000 artículos falsificados, casi todos ellos camisetas de fútbol. Seis de estos hatillos se intervinieron en la vía pública, mientras que 14 se intervinieron en el interior de dos establecimientos de la zona (una heladería y una tienda de alimentación), que colaboraban con los vendedores ambulantes ocultando la mercancía ante la presencia policial.