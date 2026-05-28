El municipio malagueño de Alcaucín ha reestablecido el consumo de agua potable tras la alerta de contaminación por metales pesados

Prohíben el consumo de agua del grifo en Alcaucín, Málaga: se ha detectado contaminación por metales pesados

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AlcaucínEl municipio malagueño de Alcaucín ha reestablecido el suministro de agua potable en las zonas afectadas por la alerta sanitaria declarada por la presencia de metales pesados.

Según ha explicado el Ayuntamiento el consumo humano el agua de la red Venta Baja-Puente Don Manuel se considera "apto" tras quedar abastecida por el depósito de El Cerro. "Se ha recibido por la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga la calificación de agua como apta para el consumo humano", apunta el consistorio en el comunicado emitido.

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La garantía sanitaria del agua

"De este modo se confirma la garantía sanitaria del agua de la citada red y el suministro alternativo que se había establecido mediante agua embotellada queda suspendido desde hoy", terminan explicando desde el Ayuntamiento del municipio malagueño.

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La tranquilidad habitual del municipio de Alcaucín se vio alterada hace una semana tras la activación de una alerta sanitaria que obligaba a prohibir el consumo de agua del grifo en varias zonas del término municipal. El Ayuntamiento emitía el pasado lunes 18 de mayo un bando urgente después de que una analítica detectara una posible presencia de metales pesados en el suministro procedente del depósito de El Cerro.

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La medida afectaba a los vecinos de Venta Baja y Puente Don Manuel, donde residen en torno a 500 personas que no podían utilizar el agua del grifo para beber, cocinar ni preparar alimentos hasta nuevo aviso. La decisión se adoptaba de manera preventiva mientras se aclara el origen de la incidencia detectada en los análisis.

Agua solo para usos de higiene y limpieza

Según ha informado el Consistorio, el suministro no se consideraba apto para el consumo humano, por lo que su uso queda restringido exclusivamente a tareas de higiene personal, limpieza doméstica o usos no alimentarios. La recomendación se trasladaba a la población junto con la petición de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.

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Para garantizar el abastecimiento básico, el Ayuntamiento activaba un dispositivo de emergencia de reparto de agua mediante cubas de agua potable a los vecinos afectados, para asegurar que la población disponga de agua segura para consumo mientras continúan las comprobaciones técnicas.

Llamamiento a la calma y seguimiento de los análisis

El Consistorio insistía en la necesidad de actuar con prudencia y evitar la alarma innecesaria.

La situación cogía desprevenidos a los vecinos de las zonas afectadas que esperaban que todo se debiese a un fallo ya que consideraban que el agua del municipio es muy buena.

El Ayuntamiento ha reiterado su agradecimiento por la colaboración ciudadana y ha pedido comprensión ante las molestias ocasionadas, insistiendo en que la prioridad es garantizar la seguridad del agua de consumo. Finalmente y tras una incómoda semana para sus vecinos, el agua ya se considera potable.