Así se pactaban los pagos en el PSOE en el caso Leire Díez, según el auto del juez

El juez asegura que se utilizaron las instalaciones de Ferraz para las reuniones y que el partido pagó viajes a miembros de la trama

Quién es quién en el caso Leire Díez

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Semana turbulenta en la actualidad política española y en el Partido Socialista. Además del juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, en las últimas horas la investigación en el PSOE ha causado un auténtico tsunami en el ámbito político. Poco a poco, se van conociendo más detalles de los supuestos pagos del PSOE a Leire Díez, como informa Iñigo Yarza.

Según lo que ha escrito el juez en el auto, la primera hipótesis es que detrás de los pagos a Leire Díez está el PSOE. Unos pagos que se hicieron por dos vías:

La primera a través de la consultora del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías. Él mismo aseguró que sí dio dinero a Leire Díez. En concreto, el exdirigente socialista sostuvo que entregó en cuatro ocasiones 4.000 euros.

Él mismo aseguró que sí dio dinero a Leire Díez. En concreto, el exdirigente socialista sostuvo que entregó en cuatro ocasiones 4.000 euros. La segunda vía a través de un abogado, Ismael Oliver. El juez asegura que el partido le dio más de 27.000 euros a través de una factura falsa firmada por la gerente del partido. Un dinero que luego acabó en Leire Díez.

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Además, el juez habla de que se utilizaron las instalaciones de Ferraz para las reuniones y que el partido pagó viajes a algunos de los miembros de la trama.

Así pactaban los pagos a Leire Díez, según el auto del juez

El auto señala que Leire Díez manifiesta a su entorno que Santos Cerdán quiere remunerarle por los servicios. 12 de mayo de 2024, le comenta a Vicente Fernández: "Lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalucía… . No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar".

En esta conversación, Leire Díez se refiere al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su consultora Zaño de la que, según el auto del juez, Leire Díez cobró 4.000 euros.

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En el auto el juez asegura que Santos Cerdán estaba al tanto de cuándo se cortaron esos pagos. Al parecer, el exsecretario de Organización del PSOE y Leire Díez articularon un segundo procedimiento de pago a través de dos sociedades del abogado Ismael Oliver.

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En una conversación con Leire Díez, el abogado preguntaba qué concepto debía poner en las facturas: "Voy a darle una vuelta, pero, probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen… Tengo una duda que hemos de resolver antes… ¿Qué concepto pongo en una y en otra?”.

La propia Leire Díez indicaba al abogado qué pasos debía seguir: "En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil… Y en la otra labores de consultoría".

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Para romper la trazabilidad de los fondos consiguieron una factura falsa de la gerente del PSOE al despacho de abogados, que luego paga a Leire. Cuando se hicieron públicas las reuniones de la trama la exmilitante aseguró que era periodista y que estaba preparando un libro de investigación.

Testimonio que chocaba con el de Santos Cerdán en mayo de 2025 cuando aseguraba que "Leire era una militante y nada tenía que ver con Ferraz ni con organizaciones".

Sin embargo, ahora se sabe que Santos Cerdán y Leire Díez se reunieron 22 veces en Ferraz y 17 en otras ubicaciones.