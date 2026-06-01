Mabel Cupet Sevilla, 01 JUN 2026 - 18:30h.

Las ayudas podrán solicitarse para menores nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026

El Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros a esta nueva prestación dirigida a familias sevillanas

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Sevilla da un paso más en sus políticas de apoyo a la natalidad y la conciliación familiar con la puesta en marcha, por primera vez en la ciudad, del denominado 'cheque bebé'. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar esta ayuda económica, que permitirá a las familias sevillanas recibir hasta 600 euros por cada hijo nacido o adoptado.

La puesta en marcha del 'cheque bebé' llega en un contexto marcado por el descenso de la natalidad en Andalucía, donde los nacimientos han caído cerca de un 35 % en los últimos quince años, según datos oficiales del INE.

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La iniciativa, impulsada por el Gobierno municipal de José Luis Sanz, busca ofrecer un respaldo económico directo a las familias en los primeros meses de vida de los menores, una etapa marcada por el incremento de gastos y necesidades. Para esta primera convocatoria, el Consistorio ha reservado una partida presupuestaria de 1,7 millones de euros.

Las ayudas podrán solicitarse para menores nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026.

Un plazo de 30 días para solicitar la ayuda

El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 30 días naturales a partir del jueves 28 de mayo. Desde el Ayuntamiento han insistido en que el orden de llegada de las peticiones no influirá en la concesión de las ayudas, ya que todas las solicitudes registradas dentro del plazo serán estudiadas en igualdad de condiciones.

En caso de que el número de beneficiarios supere la cuantía económica disponible, el importe final que recibirá cada familia se ajustará proporcionalmente para garantizar que todas las personas con derecho a la prestación puedan acceder a ella.

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Las solicitudes podrán tramitarse preferentemente de forma telemática a través de la página habilitada por el Ayuntamiento, sevilla.es/chequebebe. También existirá la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en los distritos municipales, aunque para ello será necesario solicitar cita previa.

Requisitos para acceder al Cheque Bebé

Para optar a esta ayuda, el solicitante, uno de los progenitores o adoptantes, deberá estar empadronado en Sevilla capital antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor beneficiario.

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Además, será necesario acreditar residencia legal continuada en España desde esa misma fecha y demostrar que el nacimiento o la adopción se produjo dentro del periodo fijado en la convocatoria. En el caso de las adopciones, el menor deberá tener menos de cuatro años en el momento de formalizarse.

Obligaciones administrativas

Entre los requisitos también figura estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, los solicitantes deberán presentar un certificado de titularidad bancaria para que el ingreso de la ayuda pueda realizarse correctamente.

El Gobierno municipal ha enmarcado esta medida dentro de una estrategia más amplia de apoyo a las familias sevillanas. En este sentido, el Cheque Bebé se suma a otros programas impulsados por el Ayuntamiento, como el servicio de canguros a domicilio, el programa Sevilla Concilia, las iniciativas socioeducativas de verano o el proyecto Equípate, destinado a facilitar material escolar y mochilas a menores en situación de vulnerabilidad.

Desde el Consistorio defienden que esta nueva ayuda nace con la intención de “estar al lado de las familias sevillanas” y ofrecer una prestación “real y directa” que contribuya a aliviar los gastos asociados a la llegada de un hijo desde los primeros momentos de su vida.