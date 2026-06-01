El IMV no tiene una fecha fija de abono ya que la Seguridad Social establece en su reglamento que las prestaciones deben abonarse entre el primer y el cuarto día hábil de cada mes

Cinco años del Ingreso Mínimo Vital: las luces y las sombras de la ayuda

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales prestaciones de la Seguridad Social para garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares con menos recursos. Desde su creación en 2020, esta ayuda se ha convertido en un pilar del sistema de protección social, especialmente en un contexto de inflación persistente y encarecimiento del coste de la vida.

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Fecha de pago: entre el primer y el cuarto día hábil

Para acceder al IMV, la Seguridad Social analiza la composición de la unidad de convivencia, los vínculos familiares, la edad del solicitante y circunstancias específicas como la discapacidad o la monoparentalidad. También exige residencia legal y efectiva en España durante al menos un año y la correcta acreditación del empadronamiento conjunto de todos los miembros del hogar.

A diferencia de otras prestaciones, el IMV no requiere cotizaciones previas, ya que su objetivo es cubrir necesidades básicas cuando los ingresos del hogar no alcanzan los umbrales establecidos. Para 2026, la cuantía mensual puede situarse entre 764 euros y más de 1.700 euros, según el número de integrantes de la unidad de convivencia y sus circunstancias familiares. Además de los requisitos personales y de convivencia, la Seguridad Social verifica los ingresos anuales del año anterior y el patrimonio neto —excluida la vivienda habitual— para determinar si el hogar cumple los límites económicos exigidos.

El IMV no tiene una fecha fija de abono, tal y como recuerdan los expertos tributarios de TaxDown. La normativa aplicable —el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social— establece que las prestaciones deben abonarse entre el primer y el cuarto día hábil de cada mes. Esto significa que el ingreso suele producirse en los primeros días del mes siguiente al devengo, aunque puede variar en función del calendario y de la operativa interna de la Seguridad Social.

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TaxDown subraya que, aunque lo habitual es cobrar el IMV a comienzos de mes, algunas personas lo reciben incluso a finales del mes anterior, debido a los adelantos que realizan determinadas entidades bancarias. Por ello, recomiendan revisar la cuenta desde los últimos días del mes hasta los primeros del siguiente.

Por qué algunos bancos adelantan el pago

El adelanto del IMV —y de otras prestaciones como las pensiones— se ha convertido en una práctica habitual en el sector financiero español. Según recoge el diario 20 Minutos, entidades como CaixaBank, Santander, BBVA, Unicaja o Bankinter optan por anticipar el abono utilizando fondos propios. El objetivo es facilitar liquidez a los clientes en un momento del mes en el que muchas familias afrontan gastos acumulados.

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Este adelanto no modifica la fecha oficial de pago de la Seguridad Social, pero permite que los beneficiarios dispongan del dinero antes. Las entidades que suelen adelantar más el ingreso son Bankinter y Unicaja, que en el caso de las pensiones tienen previsto realizar el abono el 22 de mayo. CaixaBank lo hará el 24 de mayo, mientras que Santander, BBVA, Sabadell, ING, Ibercaja y Abanca mantienen el pago para el 25 de mayo. Aunque estas fechas se refieren a pensiones, la práctica suele extenderse también al IMV, dado que forma parte del mismo circuito de pagos.