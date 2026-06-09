El Caminito del Rey estrenará este miércoles un puente colgante de 110 metros que se convertirá en el más largo de España

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El Caminito del Rey estrenará este miércoles 10 de junio una de las actuaciones más ambiciosas desde su reapertura. El emblemático sendero malagueño incorporará un nuevo puente colgante de 110 metros de longitud, una estructura que, según ha destacado la Diputación de Málaga, será la más larga de España de estas características.

La nueva pasarela, cuya inauguración oficial tendrá lugar este martes, ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, financiada con los recursos generados por el propio Caminito del Rey, tal y como establece el canon de la concesión.

Una nueva experiencia para los visitantes

La infraestructura se ha instalado en la zona final del recorrido, a la altura del puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado que la incorporación del puente contribuirá a reforzar el atractivo de uno de los principales reclamos turísticos de la provincia.

La institución provincial recuerda que cerca de 330.000 personas recorren cada año el Caminito del Rey y que, desde su rehabilitación y reapertura en 2015, más de 3,2 millones de visitantes han transitado por sus pasarelas. De acuerdo con los datos aportados por la Diputación, el nuevo puente alcanzará una altura máxima de 50 metros y contará con una anchura libre de paso de 1,2 metros. La estructura completa tendrá un peso aproximado de 38 toneladas, de las que 17 corresponden al propio puente.

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La actuación incluye también la habilitación de 300 metros de sendero, la instalación de cámaras de vigilancia, fibra óptica, nuevas barandillas y diferentes trabajos de restauración ambiental.

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Más seguridad en el tramo final

Con la puesta en marcha de esta alternativa, los visitantes podrán evitar parte del descenso que actualmente se realiza por una zona más abrupta, aunque el trazado tradicional seguirá abierto para quienes prefieran completar el recorrido habitual.

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Según ha explicado la Diputación de Málaga, la actuación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las conclusiones de un estudio geológico elaborado por las universidades de Granada y Jaén, que recomendaba habilitar una vía alternativa para reforzar la seguridad en el tramo final del itinerario.

La Diputación destaca que el Caminito del Rey se ha consolidado como uno de los grandes impulsores del turismo de interior y como un factor clave para el desarrollo económico de municipios como Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís.

Un destino cada vez más internacional

Según los últimos datos facilitados por la institución, el enclave ha propiciado la creación de 685 empleos directos e indirectos desde 2015 y generó un impacto económico de 64,1 millones de euros en 2024.

Además, la oferta de alojamientos turísticos en el entorno se ha multiplicado en los últimos años, pasando de 210 establecimientos a 893, mientras que las plazas disponibles se han incrementado hasta superar las 8.000.

Los datos recogidos por un estudio de Turismo y Planificación Costa del Sol, difundidos por la Diputación, reflejan que más de la mitad de los visitantes proceden del extranjero y que uno de cada cuatro turistas decide alojarse en alguno de los municipios del entorno. La estancia media alcanza los 3,1 días, con un gasto diario de 91,22 euros, y la mayor parte de quienes visitan el Caminito del Rey lo hacen en pareja.