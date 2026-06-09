El fuego se ha originado en las inmediaciones de una planta hidroeléctrica de Endesa en Guillena, Sevilla

Para estabilizar el fuego han trabajado en el incendio, entre otros, tres grupos de bomberos forestales

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El incendio iniciado a las 7:48 de la mañana de este martes 9 de junio en las inmediaciones de una planta hidroeléctrica de Endesa en Guillena, Sevilla, ya ha sido estabilizado por parte del Infoca. Los trabajadores de la Central de Cala, pertenecientes a esta planta, han sido desalojados por precaución, aunque las llamas no han llegado a alcanzar las instalaciones.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que "acabamos de dar por estabilizado el incendio", informando de que "las personas que habían sido desalojadas ya están volviendo a sus casas y, por tanto, la evolución del incendio es muy favorable".

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Desalojadas seis viviendas

Este incendio de Sevilla ha obligado a ampliar el Plan Infoca a esta zona en un momento en el que también luchan por combatir las llamas en el incendio que se mantiene activo el del paraje de Los Turbios, en Huelva.

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Según han informado fuentes de la compañía eléctrica, el incendio se ha iniciado en un punto situado en el embalse superior al lugar del que, por precaución, se ha desalojado a toda la plantilla de las instalaciones.

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Las mismas fuentes han indicado que se trata de una estación de bombeo que se encuentra activa desde 1930, mientras que el 112 ha concretado que han sido desalojadas seis viviendas del entorno de la central, que forman parte de núcleos diseminados de casas levantadas en su día para alojar a las familias de los trabajadores.

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Para estabilizar el fuego han trabajado en el incendio tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba, junto a seis aviones de carga en tierra y un helicóptero.