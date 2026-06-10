Andalucía notifica falsos positivos en el cribado de cáncer de colon en Málaga

Mabel Cupet Sevilla, 10 JUN 2026 - 11:58h.

Los profesionales del laboratorio detectaron hace unos días un número de resultados positivos superior al esperado

El caso reabre el debate sobre la gestión de los programas de cribado

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La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha comunicado la existencia de falsos positivos en pruebas de sangre oculta en heces del programa de cribado de cáncer de colon debido a una incidencia técnica detectada en el proceso analítico. El error ha obligado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a revisar los casos afectados y a repetir las pruebas para confirmar los resultados.

Según han explicado desde la Consejería, fueron los propios profesionales del laboratorio quienes detectaron hace unos días un número de resultados positivos superior al esperado. Tras revisar el procedimiento, identificaron una incidencia técnica que podía estar generando resultados erróneos.

Detección de la anomalía

Una vez localizado el problema, el SAS informó a los distritos sanitarios afectados y activó un protocolo para contactar con las personas potencialmente implicadas y ofrecerles una nueva analítica. Salud asegura que la incidencia ya ha sido corregida y que las repeticiones de las pruebas están en marcha.

El fallo ha generado preocupación entre algunos usuarios que habían recibido una comunicación informándoles de un resultado positivo. Una paciente de la Costa del Sol, que ha pedido mantener el anonimato, relató a Málaga Hoy la incertidumbre que vivió tras recibir la notificación.

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Una carta con datos de otra persona

Según explicó, las incidencias comenzaron incluso antes de conocer el resultado. La carta de invitación al programa de cribado que recibió contenía, además de sus datos personales, información correspondiente a otra persona. "La carta estaba impresa por ambas caras. Por un lado aparecían mis datos y por el otro los de otro usuario".

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La mujer asegura que esta situación le hizo plantearse el alcance real del error y si otros ciudadanos pudieron verse afectados por una incidencia similar. Aun así, decidió continuar con el procedimiento y remitió la muestra siguiendo las instrucciones del programa.

Impacto emocional

Días después recibió una carta en la que se le comunicaba un resultado positivo y se le indicaba que contactara con su centro de salud para continuar el protocolo asistencial. Tras una entrevista telefónica fue derivada para una colonoscopia prevista para finales de julio.

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Sin embargo, pocas horas después recibió una nueva llamada informándole de que debía repetir la prueba. Según cuenta, desde el Distrito Costa del Sol le explicaron que se había detectado un error que afectaba a más pacientes y que era necesario volver a realizar la analítica. "Ahora mismo estoy en el punto de partida, en el mismo que cuando recibí la carta del cribado la primera vez, solo que un poco más preocupada", afirmó al citado diario.

Antecedentes recientes

La afectada reconoce que los errores pueden producirse, pero considera que no debe minusvalorarse el impacto psicológico que provocan este tipo de situaciones. La comunicación de un posible resultado positivo en un programa de detección precoz suele generar inquietud y obliga a los pacientes a enfrentarse a pruebas complementarias hasta descartar cualquier patología.

No es la primera vez que se registra una situación similar en España. En 2025, la Comunidad de Madrid informó de una incidencia en la comunicación de resultados del programa de detección precoz del cáncer colorrectal que afectó a alrededor de 500 personas.

A la espera de que concluyan las revisiones y se conozca el alcance definitivo del problema en Andalucía, el SAS mantiene activo el proceso de contacto con los usuarios afectados para repetir las pruebas y garantizar la fiabilidad de los resultados.