La iniciativa recopila testimonios de mujeres perjudicadas por los retrasos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía.

De los primeros vídeos publicados, 27 son de retrasos diagnósticos producidos en el cribado de cáncer de mama

Compartir







La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) y las Mareas Blancas sanitarias han lanzado este lunes una campaña bajo el lema 'Mee Too Sanitario', en la que recopilan testimonios de mujeres perjudicadas por los retrasos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía.

La campaña se ha lanzado a las 9:00h de la mañana en todas las redes sociales de las dos entidades que la promueven, y tiene como objetivo denunciar las "graves negligencias" en los cribados de cáncer de mama.

En una primera fase, una veintena de mujeres ha enviado vídeos a las dos organizaciones en las que explican su experiencia, como Luisa, una mujer de Granada que sufrió ocho meses de retraso en su diagnóstico, Margarita, una sevillana que tardó dos años en tener tratamiento, o Montserrat, una onubense que estuvo seis meses esperando su diagnóstico.

Cristina, una mujer de Sevilla, expresa su testimonio sin mostrar su cara y relata que se notó un bulto en el pecho en diciembre de 2024 y que tardó seis meses en iniciar su tratamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A lo largo de la mañana se ha completado la primera fase de la iniciativa, con 39 testimonios, con la particularidad de que algunos de ellos no son de fallos en los cribados, "sino de gente que ha visto un síntoma y ha esperado dos años para tener diagnóstico", ha explicado a EFE la promotora de la iniciativa, María Lamuedra Graván.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Se habla de los cribados como si fuese algo puntual, que pasó y se arregló, pero no es un problema puntual sino un retraso diagnóstico cada vez más habitual", ha asegurado.

De los primeros vídeos publicados, 27 son de retrasos diagnósticos producidos en el cribado de cáncer de mama, y el resto "de mujeres que se palparon un bulto o algún otros tipo de sospecha y también pasaron hasta 24 meses desde la sospecha inicial de cáncer hasta su tratamiento principal", lo que "ha sucedido por toda la geografía andaluza".

Se han recogido, hasta ahora, vídeos de la provincia de Sevilla (29), Huelva (3), Cádiz (1), Málaga (2), Córdoba (1), Granada (1), Jaén (1) y Almería (1), que muestran que en Andalucía "hay un problema serio de retrasos diagnósticos y de tratamiento en casos de cáncer".

Los primeros vídeos se han publicado este lunes, con la intención de seguir publicando en los próximos días, y con la posibilidad de que cualquier mujer que quiera sumarse envíe su grabación para sumarse a la campaña