La discriminación horaria solo se aplica al PVPC, y divide el día en tres tramos: valle, llano y punta

El precio de la luz cambia cada hora: cómo aprovechar los tramos más baratos en primavera y verano

Compartir







De todos los electrodomésticos que tenemos en casa, la lavadora es probablemente el que peor concilia rutina doméstica y racionalidad económica. La costumbre española obliga a ponerla después de llegar del trabajo, lo que sería entre las siete y las nueve de la tarde, que es exactamente la franja en la que el kilovatio hora alcanza su cotización máxima del día.

Según los datos actualizados que publica cada día TarifaLuzHora, el día de redacción de este artículo, el jueves 9 de julio de 2026, la hora más cara del día en el mercado regulado se produjo entre las nueve y las diez de la noche, con un precio de 0,31157 euros por kilovatio hora, mientras que la más barata fue la de las dos a las tres de la tarde, a 0,06542 euros. Cuatro veces y media menos. Un ciclo de lavado que se inicia a las nueve de la noche sin darle muchas más vueltas, puede costar, literalmente, casi cinco veces más caro que si lo pusiera en marcha en el tramo horario más económico del mismo día.

PUEDE INTERESARTE El hábito nocturno que puede estar disparando tu factura de la luz sin que lo sepas

Tres franjas que no todo el mundo tiene

Antes de fijar los tramos concretos conviene tener claro cómo funcionan las tarifas en el mercado energético españoll. La discriminación horaria solo se aplica al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) del mercado regulado y a las tarifas del mercado libre acogidas al peaje 2.0TD. Las tarifas planas de precio fijo cobran lo mismo a cualquier hora, de modo que quien las tenga contratadas no necesita preocuparse, pero tampoco encontrará una forma de ahorrar inmediata.

Para el resto, el día se divide en tres tramos: valle, llano y punta. El valle abarca de 00:00 a 08:00 de lunes a viernes y absorbe además las 24 horas de sábados, domingos y festivos nacionales. El llano ocupa las franjas de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00. La punta, con los precios más elevados, comprende las bandas de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. En Canarias, Ceuta y Melilla los horarios se desplazan una hora respecto a la Península, según precisa el mismo análisis.

PUEDE INTERESARTE El momento del día en el que deberías ventilar tu casa para evitar usar el aire acondicionado

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las tres estrategias posibles

La primera opción, la más rentable en términos absolutos, es programar la lavadora para que arranque en el tramo valle nocturno, entre las doce de la noche y las ocho de la mañana. Este sigue siendo el tramo más barato para los hogares con discriminación horaria, especialmente si la lavadora dispone de programación diferida, una función que hoy incorporan la práctica totalidad de los modelos con menos de una década, sean de la marca que sean.

La segunda opción, más pragmática, es utilizar el tramo llano de tarde, entre las dos y las seis, que ofrece el mejor equilibrio entre precio y comodidad para quienes no pueden o no quieren programar el electrodoméstico durante la madrugada. No suele ser la franja más barata del día, pero sí la más amplia y accesible sin ceder a rutinas nocturnas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y hay una tercera alternativa, específicamente ligada a los meses de mayor exposición solar (el verano, por ejemplo) y a la maduración del sistema fotovoltaico español. Con las renovables cubriendo alrededor del 77 % de la generación en algunos momentos, y una producción solar que alcanza su pico en las horas centrales del día, las horas del mediodía en el PVPC vienen siendo más baratas incluso que las horas llanas oficiales. En muchas ocasiones, el precio a las dos de la tarde es más bajo que a las tres de la madrugada.

Los días completos de tarifa valle

Un dato que suele pasarse por alto es el hecho de que los sábados, los domingos y los festivos nacionales están íntegramente clasificados como horas valle. Por tanto, cualquier ciclo de lavado programado para un domingo por la mañana pagará el mismo precio kWh que si se ejecutara a las tres de la madrugada de un miércoles. Concentrar las coladas de la semana en el fin de semana probablemente sea la estrategia más sencilla, sin necesidad de alterar rutinas nocturnas ni preocuparse de programar electrodomésticos.

Trasladar el uso de la lavadora del tramo punta al valle puede suponer entre 40 y 70 euros de ahorro anual solo por este electrodoméstico. Si se aplica esta misma lógica al lavavajillas, la secadora o el horno, el ahorro conjunto del hogar puede oscilar entre 150 y 300 euros al año. Y sube por encima de los 400 si se añade la carga nocturna de un vehículo eléctrico.

Eso sí, hay que recordar que es necesario tener una tarifa que discrimine horarios. Para quien tenga una tarifa plana, no hay ninguna diferencia por reprogramar la lavadora, y la decisión de cambiar de contrato para pasarse a discriminación horaria depende directamente del perfil de uso que vayamos a darle. Para el consumidor medio español, que suele concentrar en la tarde-noche buena parte del consumo doméstico, las matemáticas suelen salir a favor del tramo valle.