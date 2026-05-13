Mabel Cupet Sevilla, 13 MAY 2026 - 15:20h.

Se trata de un programa de prevención dirigido exclusivamente a mujeres

La consejería de Salud asegura que se debe a un error en la codificación del sexo y que el fallo ya está subsanado

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La puesta en marcha del programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha generado sorpresa y polémica después de que varios hombres hayan recibido cartas oficiales invitándoles a participar en un cribado sanitario destinado exclusivamente a mujeres.

El error ha salido a la luz en las últimas horas, cuando dos vecinos de la provincia de Córdoba difundieron en redes sociales las comunicaciones recibidas por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, como adelanta Cordopolis. En ambos casos, los documentos estaban dirigidos a destinatarios masculinos, aunque el encabezado del escrito comenzaba con la fórmula “Estimada señora” y les invitaba a participar en una prueba de citología preventiva.

Esta no es la primera vez que ocurre un caso así. Uno de los primeros casos que se conoció fue el de Fernando, vecino de Algeciras y vigilante de seguridad de 55 años, que recibió esta notificación el 28 de abril del año pasado, como recogía el diario Europasur.

La carta del SAS

Las cartas enviadas por el Servicio Andaluz de Salud informan de la puesta en marcha del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero, una iniciativa de prevención que invita a las mujeres a realizarse una citología considerada sencilla, rápida y eficaz para detectar lesiones premalignas antes de que aparezcan síntomas.

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El documento incluye información detallada sobre el procedimiento, así como teléfonos de contacto, códigos QR y canales digitales como ClicSalud+ o la aplicación Salud Andalucía, desde los que se puede solicitar cita o ampliar información sobre el programa.

Un programa clave de prevención del cáncer de cérvix

El cribado de cáncer de cuello de útero es una de las principales estrategias de prevención del sistema sanitario andaluz frente a uno de los tumores más frecuentes en mujeres. Su objetivo es detectar de forma precoz alteraciones celulares o la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causa de este tipo de cáncer.

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Según la información oficial del propio programa, el cáncer de cérvix se desarrolla de forma lenta, a lo largo de más de una década en muchos casos, lo que permite intervenir con tratamientos preventivos si se detecta a tiempo. La infección por VPH, muy común en la población sexualmente activa, suele desaparecer en la mayoría de los casos, aunque en un pequeño porcentaje puede persistir y derivar en lesiones precancerosas.

El programa autonómico está dirigido a mujeres de entre 25 y 65 años, con invitaciones progresivas por tramos de edad. La citología y las pruebas de detección del VPH permiten reducir significativamente la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer.

Un error de codificación del sexo ya corregido

Fuentes de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía consultadas han explicado que el problema se debe a un “error en la codificación del sexo” de algunos pacientes dentro del sistema informático.

Según estas mismas fuentes, el fallo ya ha sido subsanado y las personas afectadas han sido dadas de baja del programa de cribado de cáncer de cuello de útero, al no cumplir los criterios clínicos para su inclusión.

Qué es el cáncer de cuello de útero y cómo se previene

El cáncer de cuello de útero o cáncer de cérvix se origina en las células del cuello del útero, la parte inferior del órgano que conecta con la vagina. Su principal causa es la infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual muy frecuente.

Aunque en la mayoría de los casos el organismo elimina el virus de forma natural, cuando la infección persiste durante años puede provocar alteraciones celulares que, si no se detectan a tiempo, pueden evolucionar a cáncer.

Los expertos insisten en que se trata de un tumor prevenible en gran medida gracias a tres pilares fundamentales: el uso del preservativo, la vacunación frente al VPH, incluida actualmente en el calendario vacunal y, especialmente, los programas de cribado.

El cribado permite detectar lesiones precancerosas mediante citología o pruebas del VPH antes de que aparezcan síntomas, reduciendo la incidencia y la mortalidad en hasta un 70-80%.

Un programa que busca llegar a toda la población diana

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero de la Junta de Andalucía está dirigido a todas las mujeres entre 25 y 65 años. Las invitaciones se envían de forma progresiva y escalonada, comenzando por determinados tramos de edad.

Una vez recibida la carta, las usuarias pueden solicitar cita a través de los canales habilitados, como la aplicación Salud Andalucía, el portal ClicSalud+, el teléfono de Salud Responde o su centro de salud.

Tras la realización de la prueba, los resultados se comunican por carta y también pueden consultarse en las plataformas digitales del sistema sanitario. En caso de hallazgos anómalos, el sistema activa un circuito de seguimiento que puede incluir repetición de pruebas o derivación a ginecología.

Un error puntual con impacto en la confianza del sistema

Aunque el SAS ha señalado que se trata de un fallo ya corregido, el incidente ha generado debate en redes sociales sobre la fiabilidad de las bases de datos sanitarias y los procesos de comunicación con los pacientes.

Mientras tanto, los afectados continúan compartiendo su experiencia en redes sociales, donde el caso ha adquirido notable repercusión por lo insólito de la situación y por afectar a un programa sanitario de prevención de alta sensibilidad.