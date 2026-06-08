Mabel Cupet Sevilla, 08 JUN 2026 - 12:55h.

La prenda, confeccionada a mano por una tía de la familia para el bautizo de un bebé de cuatro meses, tiene un enorme valor sentimental

Su propietaria ha recurrido a las redes sociales para intentar recuperarla

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María José Serrano lleva horas pendiente del teléfono móvil. Sin perder de vista cada notificación, cada mensaje y cada comentario en redes sociales que puede ser una nueva esperanza de recuperar una rebeca de bebé que perdió durante la celebración del Corpus Christi en Sevilla y que, pese a su aparente sencillez, encierra una historia familiar especial.

Esta vecina sevillana ha lanzado un llamamiento a través de las redes sociales para tratar de localizar la prenda, desaparecida durante el recorrido de una de las festividades más emblemáticas de la ciudad y que congrega cada año en el centro de Sevilla a centenares de personas y turistas.

Desde entonces, decenas de personas han compartido su mensaje con la esperanza de que alguien la haya encontrado y pueda devolvérsela.

Mucho más que una prenda

Aunque para cualquiera podría tratarse simplemente de una rebeca infantil, para María José representa un recuerdo imposible de sustituir. La pieza fue confeccionada completamente a mano por una tía de la familia, una mujer de unos 60 años que dedicó horas de trabajo y cariño a elaborar la prenda para el bautizo de su sobrino nieto.

Sin embargo, el destino quiso que aquel día no pudiera estrenarse. Las altas temperaturas registradas durante la celebración obligaron a guardar la rebeca, que permaneció intacta hasta esta semana. Por eso, la pérdida ha supuesto un duro golpe para la familia.

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Un descuido durante el Corpus

La desaparición se produjo mientras María José acudía junto a su hijo, un bebé de apenas cuatro meses, a presenciar la tradicional procesión del Corpus Christi por las calles del centro de Sevilla.

En algún momento del recorrido, la familia perdió la rebeca sin darse cuenta. Cuando advirtieron que ya no la llevaban consigo, comenzaron una búsqueda desesperada por la zona. "Me llevé un sofocón", reconoce María José al recordar el momento en el que se dio cuenta de que la prenda había desaparecido.

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Una búsqueda sin éxito

Tras percatarse de la pérdida, la familia recorrió varias veces el itinerario realizado durante la mañana. Revisaron calles, preguntaron a viandantes e incluso contactaron con algunos establecimientos de la zona por si alguien la hubiera entregado allí.

Pero las horas fueron pasando sin resultados. "Volvimos a hacer el camino varias veces y llamamos incluso a comercios cercanos para preguntar si alguien la había encontrado, pero no hubo suerte", explica.

El apoyo de las redes sociales

Ante la falta de noticias, María José decidió recurrir a las redes sociales. Lo que comenzó como una petición de ayuda entre familiares y amigos pronto empezó a difundirse entre numerosos usuarios sevillanos.

La respuesta ciudadana ha sorprendido a la propia protagonista. Decenas de personas han compartido la publicación, han enviado mensajes de apoyo y se han ofrecido a colaborar en la búsqueda.

"La cantidad de gente que se está volcando en ayudar ya merece la pena, aunque al final la rebeca no aparezca", afirma emocionada.

El valor de lo hecho a mano

Más allá de la pérdida material, María José considera que la historia refleja también la importancia de valorar los objetos elaborados artesanalmente y el cariño que esconden detrás.

"Se está perdiendo el valor de lo artesanal", lamenta. En su caso, la rebeca representa muchas horas de trabajo, dedicación y afecto por parte de un familiar que quiso regalar algo único para un momento muy especial.

Precisamente ese componente emocional es el que convierte la búsqueda en algo mucho más profundo que la simple recuperación de una prenda.

Esperanza de recuperarla

Mientras continúa pendiente de cualquier pista, María José mantiene viva la esperanza de que alguien haya recogido la rebeca y pueda devolvérsela.

Por el momento, el llamamiento sigue circulando por redes sociales y grupos vecinales de Sevilla. La familia confía en que la solidaridad de quienes participaron en la jornada del Corpus permita localizar una prenda que, para ellos, vale mucho más que cualquier precio.