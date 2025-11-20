Rocío Amaro 20 NOV 2025 - 13:25h.

Más de 20.000 personas participan en el simulacro de tsunami, poniendo a prueba la coordinación de emergencias, la respuesta ciudadana y los protocolos de evacuación

Guía del simulacro de tsunami en Cádiz, el mayor de España: mensaje ES-Alert, lugares y qué hacer

CádizTal y como se esperaba, los teléfonos de los gaditanos han comenzado a sonar a las 10:13 de la mañana. Un pitido agudo, seco y perfectamente reconocible ha irrumpido en mitad de colegios, oficinas, comercios y viviendas particulares. Era el sistema ES-Alert, la herramienta estatal de aviso masivo que hoy reproducía la situación más temida para la Bahía, un terremoto de magnitud 7,6, semejante al que devastó Lisboa en 1755, que en un escenario real apuntaría a un maremoto capaz de alcanzar la costa de Cádiz y Huelva en aproximadamente una hora. La simulación estaba en marcha.

Desde ese momento, la ciudad ha entrado en un estado de actividad inédita. Cádiz se ha convertido en una especie de laboratorio al aire libre en el que más de 20.000 personas participan en un operativo diseñado para medir la capacidad de reacción ante lo impensable. Instituciones locales, autonómicas, estatales y equipos especializados han llenado las calles y los edificios más sensibles, activando protocolos que, si alguna vez fueran necesarios, tendrían que funcionar a la perfección.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha descrito la jornada como "un ejercicio de realismo impactante", subrayando que el desarrollo del simulacro estaba transcurriendo "de manera satisfactoria" y que todos los operativos estaban respondiendo conforme a lo previsto. Según ha explicado, se ha pedido a la población que se refugiara en plantas altas, preferentemente en terceras y cuartas alturas, y que, en caso de encontrarse cerca de las zonas designadas como puntos seguros, se dirigieran hacia allí con calma y siguiendo las instrucciones de los equipos de emergencia.

Más de 2.000 escolares han participado de forma exitosa

Uno de los aspectos más alabados del simulacro está siendo el comportamiento ejemplar de los centros educativos. Los colegios participantes han cumplido los tiempos de evacuación de forma precisa. En total, 2.539 alumnos han sido desplazados hacia los puntos seguros en un tiempo récord, nueve minutos desde que se dio la orden. La media para vaciar las aulas no ha llegado a los tres minutos. Una de las profesoras participantes ha destacado que "los niños lo han hecho a la perfección", señalando que todos sabían que debían llevar consigo una botella de agua y seguir las instrucciones que llevaban días escuchando.

Entre los vecinos, las sensaciones han sido variadas. Aunque el Ayuntamiento y la Junta llevaban días insistiendo en que nadie debía alarmarse al escuchar los avisos sonoros, la llegada de la alerta ha provocado algún momento de tensión. "Aunque lo sabía, me he asustado al recibir el mensaje", confesaba una mujer que se dirigía hacia una de las zonas de seguridad. Otra vecina comentaba que había podido reaccionar con tranquilidad porque vive muy cerca de uno de los espacios designados, mientras que un tercero reconocía que "esto está saliendo muy bien porque sabemos que es un simulacro", pero que no se atrevía a imaginar cómo sería una evacuación real con el estrés natural del momento.

El dispositivo ha incluido también actuaciones en áreas clave de la ciudad, como el casco histórico, el puerto, la Zona Franca, varios edificios públicos, el Museo de Cádiz y el entorno portuario de El Puerto de Santa María. Ha sido en la playa donde se han vivido los momentos de mayor espectacularidad. Allí se ha recreado una situación de rescate de surfistas arrastrados por la corriente, intervenciones sobre personas supuestamente fallecidas y operaciones de aseguramiento del litoral.

Un simulacro dirigido a la ciudadanía y a las instituciones

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado que el simulacro ha cumplido con su doble objetivo, el de capacitar a la ciudadanía para saber cómo reaccionar ante un maremoto y el de permitir que las instituciones sepan dar respuesta en el menor tiempo posible. "Hoy se han unido esos dos focos”, ha afirmado, satisfecho con el nivel de participación y la respuesta social.

Desde el Ayuntamiento ya se ha confirmado que seguirán realizándose pruebas de este tipo dentro del Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos, un documento que busca preparar a la ciudad y a sus vecinos para reaccionar con rapidez y criterio si algún día lo improbable se convierte en real.