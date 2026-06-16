Mabel Cupet Sevilla, 16 JUN 2026 - 05:30h.

El docente de Formación Profesional perdió la vida este fin de semana, según ha comunicado el propio centro educativo

Compañeros, alumnos y familias lamentan la pérdida de un profesor recordado por su dedicación, profesionalidad y compromiso

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La comunidad educativa de Altair se encuentra de luto tras el fallecimiento de José María Carazo, profesor de Formación Profesional del centro sevillano, que ha perdido la vida este pasado fin de semana en un accidente de tráfico.

La noticia ha sido comunicada por el propio colegio a través de sus redes sociales mediante un mensaje en el que expresa su profundo pesar por la pérdida de uno de sus docentes. El anuncio ha generado numerosas muestras de cariño y condolencias entre alumnos, antiguos estudiantes, compañeros y familias vinculadas al centro.

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Un profesor muy querido

En el comunicado, Altair ha destacado la huella que José María Carazo deja en la institución tras años de dedicación a la enseñanza y formación de jóvenes. El centro ha querido poner en valor su profesionalidad, así como el compromiso que demostró durante su trayectoria docente.

"Su dedicación, profesionalidad y compromiso con Altair permanecerán siempre en nuestro recuerdo", señala el mensaje difundido por la entidad educativa, que ha querido rendir homenaje a quien formaba parte de su comunidad.

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Más allá de su labor en las aulas, compañeros y alumnos recuerdan a José María Carazo como una persona cercana y entregada a su trabajo, comprometida con la formación humana y profesional de sus estudiantes.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el centro, donde era ampliamente conocido y apreciado.

Un mensaje de despedida

La dirección de Altair ha aprovechado el comunicado para agradecer públicamente la labor desarrollada por el profesor a lo largo de los años y para trasladar un mensaje de despedida cargado de emoción.

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"Gracias, José María, por todo lo que hiciste por Altair y por cada uno de nosotros", expresa el centro en unas palabras que reflejan el cariño y el reconocimiento hacia el docente.

Asimismo, la institución educativa ha pedido una oración por el eterno descanso de su alma y ha trasladado su cercanía a familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de dolor.

La pérdida de José María Carazo deja un vacío difícil de llenar en la comunidad educativa de Altair, que hoy llora la marcha de un profesor cuya vocación y entrega permanecerán en la memoria de quienes compartieron con él las aulas y el día a día del centro.