Mabel Cupet Sevilla, 18 JUN 2026 - 19:30h.

La estudiante marbellí recibió el reconocimiento de profesores y compañeros tras obtener un 13,98 sobre 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad

El centro destaca que su logro es un estímulo para seguir defendiendo la educación pública y los valores del esfuerzo, la constancia y el trabajo diario

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La comunidad educativa del IES Guadalpín de Marbella ha querido reconocer públicamente el éxito de Leticia Fernández Bautista, la alumna que ha logrado la mejor calificación de la provincia de Málaga en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026. El centro celebró este martes un homenaje a la joven, que fue recibida entre aplausos, felicitaciones y muestras de cariño por parte de profesores, compañeros y personal del instituto.

Leticia bajó las escaleras del centro orgullosa, con un amplia sonrisa, agradeciendo con la cabeza el gesto de sus compañeros y profesores. Tras terminar el paseíllo le entregaron un ramo de flores.

El reconocimiento llegó apenas unos días después de conocerse los resultados de las pruebas, que han situado a la estudiante marbellí entre las mejores de Andalucía.

Un homenaje cargado de emoción

A través de sus redes sociales, el instituto quiso trasladar públicamente su felicitación a la alumna y destacar el significado de este logro para el centro. "Hoy hemos querido rendir un homenaje a Leticia, nuestra número uno en la PAU de Andalucía", señalaron desde el Guadalpín.

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En el mismo mensaje, el instituto subrayó que el éxito de la estudiante supone una motivación para continuar trabajando en favor de la educación pública. "Estamos muy orgullosos de ti y tu logro nos sirve de impulso para seguir trabajando por la educación pública y por reforzar los valores del trabajo, la constancia y el esfuerzo", destacaron desde el centro.

El homenaje no solo puso el foco en las calificaciones obtenidas, sino también en la trayectoria personal y académica de Leticia. Profesores y compañeros coinciden en señalar que su paso por el instituto ha estado marcado por el compromiso, la dedicación y una actitud ejemplar dentro y fuera del aula.

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Una nota casi perfecta

Leticia Fernández ha alcanzado una puntuación de 13,98 sobre 14, quedándose a tan solo dos centésimas de la nota máxima posible. Un resultado que la convierte en la estudiante con mejor calificación de Málaga y la sitúa entre los expedientes más destacados de Andalucía.

Su brillante puntuación es el reflejo de una trayectoria académica sobresaliente. La alumna concluyó Bachillerato con la máxima nota y mantuvo un nivel de excelencia durante las pruebas de acceso a la universidad, consolidando así un expediente prácticamente impecable.

Sin embargo, la joven reconoce que nunca imaginó alcanzar el primer puesto provincial. Aunque confiaba en haber realizado unos buenos exámenes, asegura que la noticia la sorprendió cuando conoció los resultados definitivos.

Meses de esfuerzo y preparación

Detrás de la mejor nota de Málaga hay un curso marcado por la disciplina y la constancia. La preparación para la PAU comenzó muchos meses antes de que llegaran los exámenes, con una rutina de estudio organizada y continuada a lo largo de todo el año académico.

Segundo de Bachillerato supuso para ella una etapa especialmente exigente debido a la acumulación de trabajos, exámenes y responsabilidades. Como miles de estudiantes que afrontan cada año las pruebas de acceso a la universidad, tuvo que compaginar el estudio diario con la presión de alcanzar la nota necesaria para acceder a la carrera que deseaba cursar.

Un esfuerzo que ha durado meses pero que acabó dando sus frutos, cuando las calificaciones confirmaron que todo el trabajo realizado había merecido la pena.

Rumbo a la Universidad de Granada

Tras cerrar una etapa brillante en el IES Guadalpín, Leticia ya tiene la vista puesta en su próximo reto académico. El próximo curso iniciará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada, una titulación con una de las notas de acceso más altas del sistema universitario.

Aunque todavía es pronto para definir su trayectoria profesional, reconoce que la investigación científica es una de las áreas que más le atraen. No obstante, prefiere afrontar esta nueva etapa con la mente abierta y aprovechar todas las oportunidades que puedan surgir durante su formación.

Un referente para el alumnado

El éxito de Leticia ha sido recibido como un ejemplo para otros jóvenes que se encuentran inmersos en su formación académica. Desde el instituto consideran que su historia demuestra la importancia de la perseverancia, la responsabilidad y el esfuerzo constante para alcanzar los objetivos propuestos.

El centro educativo quiso cerrar su felicitación con un mensaje de reconocimiento personal hacia la estudiante. "Estamos inmensamente orgullosos de ti, Leticia. Gracias por representar tan bien los valores del IES Guadalpín", trasladaron desde la dirección del instituto.

Con una de las mejores notas de Andalucía y el respaldo de toda una comunidad educativa, la joven marbellí se despide ahora de las aulas que la han acompañado durante los últimos años para comenzar una nueva etapa universitaria en Granada, donde seguirá desarrollando una trayectoria académica que ya se ha convertido en motivo de orgullo para Málaga.